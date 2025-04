Vale Tudo: Após briga com a filha, Raquel arranja meio de ganhar dinheiro

Após enxergar quem é Maria de Fátima e decidir ficar no Rio de Janeiro, Raquel arranja trabalho e que a fará vencer na vida; veja

No próximo capítulo de Vale Tudo, nesta quarta-feira, 09, Raquel (Taís Araujo) terá uma ideia de como ganhar dinheiro no Rio de Janeiro. Após discutir com Maria de Fátima (Bella Campos), percebendo que a filha é realmente má, ela tomará uma decisão.

Certa de que ficará no Rio de Janeiro, a personagem de Taís Araujo, que era guia turística em Foz do Iguaçu, procurará uma oportunidade, mas, por não ter formação não poderá continuar exercendo o cargo que tinha onde morava.

Em conversa com o pai de Ivan (Renato Góes), Bartolomeu (Luís Mello), Raquel acabará tendo uma luz. Ela irá a um jantar na casa dele e de Eunice (Edvana Carvalho), no qual falará sobre o assunto e acabará tendo a ideia de vender sanduíches.

“Do alto dos meus 60 e muitos anos, eu acho que a fórmula da felicidade é essa: trabalhar com o que a gente ama”, o senhor.

“Trabalhar com o que eu amo? Ah... eu amo tanta coisa! Eu sou feliz com tudo, sabe, seu Bartolomeu?”, dirá ela. “Sim, mas quando você tem tempo e pode escolher, o que é que você faz?”, questionará Bartolomeu.

A conversa ecoará na cabeça de Raquel e não demorará muito para ela descobrir o que ama. No dia seguinte, ao acordar, Poliana (Matheus Nachtergaele), vará a amiga já ocupadíssima e a mil na cozinha.

“Sanduíche pra eu vender na praia, 120 sanduíches!”, contará ela. “E você vai vender 120 sanduíches sozinha, Raquel?”, perguntará Poliana. “Claro que eu vou!”, responderá ela, sem hesitar. “Se eu não fizer por mim, Poliana, quem é que vai fazer? Sou eu e Deus! Simbora!”, falará e irá para a praia começar a trabalhar.

Maria de Fátima ignora Raquel ao vê-la trabalhando

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) continuará aprontando com Raquel (Taís Araujo). Depois de várias humilhações contra a mãe, a jovem fingirá que não a conhece ao vê-la vendendo sanduíche na praia.

Acompanhando a amiga Solange (Alice Wegmann) na areia, a moça ignorará quando Raquel aparecer oferecendo seus lanches. Veja mais o que vai acontecer aqui!