José Loreto mostra momentos divertidos ao lado da filha e amigos: 'Só amor'

O ator José Loreto aproveitou o momento de descanso no fim de semana para curtir momentos especiais junto com a filha e amigos

O ator José Loreto curtiu o sábado, 26, em ótimas companhias! O artista, que está no ar em 'No Rancho Fundo', da TV Globo, aproveitou o dia de folga e seguiu para a serra com a filha, Bella, de 6 anos, e a equipe de seu restaurante de comida japonesa, localizado no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram oficial, José Loreto abriu o álbum de fotos do momentos descontraídos com a herdeira e os amigos. Em meio aos cliques, o famoso aparece brincando com a pequena Bella. A menina é fruto de seu antigo casamento com a atriz Débora Nascimento.

Loreto e os colegas ainda realizaram um churrasco e uma festinha de Halloween, com direito a maquiagem e fantasia para as crianças. "Sábado de sol na Serra!! Família @temakeria.rio é só amor!!", declarou ele na legenda da postagem.

Encantados com os registros divertidos, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Que menina linda!", derreteu-se uma seguidora ao elogiar a pequena Bella. "A natureza é linda e com pessoas queridas fica mais agradável!", disse outra. "Gente, o pezinho dela é igual o seu", brincou uma terceira.

Confira a publicação de José Loreto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Por que José Loreto não será mais jurado do The Masked Singer Brasil?

O ator José Loreto abriu o coração ao falar sobre seu trabalho nas telinhas. O artista, que atualmente está no elenco de 'No Rancho Fundo', da TV Globo, revelou que deseja tirar um período de descanso após o fim da novela, previsto para o mês de novembro.

Em entrevista ao portal 'F5', da Folha de S. Paulo, Loreto explicou como pretende administrar a carreira a partir de 2025. O ator ainda contou que, devido aos planos de desacelerar um pouco, ele decidiu deixar a bancada de jurados do programa musical 'The Masked Singer Brasil', que será apresentado por Eliana; confira detalhes!

Leia também: Luisa Arraes troca selinho com José Loreto na festa de despedida de 'No Rancho Fundo'