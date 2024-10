Maisa faz sua estreia na Globo em Garota do Momento: 'Sorte'

Revelada no SBT e com muitos trabalhos no streaming, Maisa chega à Globo para ser vilã na nova novela das seis, Garota do Momento

Com apenas 22 anos, Maisa é veterana da televisão, estreando como apresentadora do SBT aos 5 anos, acumulando novelas na emissora, e filmes e séries no streaming. Agora, inicia um capítulo novo em sua carreira profissional com sua primeira novela na Globo, Garota do Momento, que estreia na próxima segunda, 4.

Maisa interpreta a mimada e manipuladora Bia em uma trama que inclui a troca das filhas de Clarice (Carol Castro), sendo elas Bia e Beatriz (personagem de Duda Santos), além de um triângulo amoroso entre as duas e Beto, vivido por Pedro Novaes.

Na novela, a jovem atriz aparece junto de veteranos da TV: além de Carol Castro, Fábio Assunção vive seu pai, Juliano, e Lilia Cabral interpreta sua avó, Maristela. "É uma responsabilidade estar contracenando com eles, e uma sorte de conviver e aprender com essas pessoas que têm tanto amor pelo ofício, que tem tanto a oferecer e que ainda são apaixonadas pelas novelas. Isso tem sido um presente pra mim", diz Maisa, em entrevista realizada durante a festa de lançamento da novela, na qual a CARAS Brasil esteve presente.

Maisa no lançamento da novela Garota do Momento - Globo / Caio Aragão

Influência

Um pouco afastada das redes sociais por conta do trabalho em Garota do Momento, Maisa segue tocando sua agência de marketing de influência, a Mudah. "Estou mais tranquila, mais sossegada, ao mesmo tempo tenho 22 anos, quero fazer roles, mas gosto muito de trabalhar, sou movida pelo meu trabalho, é o que me faz feliz. Estou nas redes desde os 12 anos, com uma vida associada a marcas, exponho meu estilo de vida, mas não tudo, gosto de dar dicas, e minha empresa surgiu quando vi essas oportunidades de expandir a voz de talentos dentro de suas comunidades", explica.

