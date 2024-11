José Loreto explica beijo descontraído em Luisa Arraes: ‘Virou essa manchete’

Namoro ou amizade? José Loreto reage ao ser questionado sobre beijo em Luisa Arraes durante festa e revela qual é a verdadeira relação deles

O ator José Loreto surpreendeu a todos há alguns dias ao dar um beijo na atriz Luisa Arraes durante uma festa de amigos. O momento coincidiu com o anúncio do fim do relacionamento dela com o ator Caio Blat. Agora, ele explicou o selinho e afirmou que os dois são apenas amigos.

Inclusive, o artista contou que o selinho foi apenas um gesto na performance de dança deles. "Até brinquei com o Tardelli, o amigo nosso que filmou, a gente ali, tão de boa, dançando com a Luisa. Outro dia fomos na Feira de São Cristóvão e a gente dançou no palco, fez a mesma coisa, performance. Ali [no vídeo], tocou a música de Juzé e Lukete, os músicos maravilhosos da nossa novela, a gente quis dançar, fazer uma performance e aí deu um estalinho, nada demais. O povo cria histórias, mas não tem nada não, é só muita amizade", disse ele ao site Quem.

Então, Loreto comentou sobre a repercussão do selinho. "Acho que abre mais uma página, né? Ela está no vuco-vuco de relação, sei o que é estar no vuco-vuco de relação, que termina e tal. Então, juntou o útil ao agradável. Logo eu dar um estalinho na Luisa, virou essa manchete. Mas é uma amizade muito linda, sou apaixonado por ela, tenho maior admiração, baita artista, diretora incrível. Estou doido para trabalhar de novo com ela", comentou.

Aniversário de José Loreto

José Loreto completou 40 anos de vida em maio de 2024 e comemorou a data especial ao lado da filha, Bella, de seis anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Em seu perfil oficial No Instagram, o ator, que interpreta o personagem Marcelo Gouveia na novela No Rancho Fundo, da Globo, postou uma sequência de cliques agarradinho com a herdeira e celebrou o novo ciclo. "Meus 40 e minha melhor versão", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Loreto recebeu mensagens de carinho dos internautas. "Parabéns, grande ator da TV brasileira", disse uma seguidora. "Vocês juntos são lindos de ver", escreveu outra. "Parabéns, chuvas de bençãos em sua vida. Que Deus proteja sempre seu caminho", desejou uma fã.

Mais cedo, José Loreto postou um vídeo em que aparece dando um sorrisão e comemorou os 40 anos. "4 décadas de um sorriso largo no rosto, um coração que vai na frente e muito amor por essa vida! Obrigado aos envolvidos!! Simbora quarentinha que eu quero te usar!!!", disse o artista.

