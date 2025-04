Gloria Pires revela por que não assiste ao remake de Vale Tudo

Maria de Fátima na primeira versão de Vale Tudo, a atriz Gloria Pires explicou o motivo de não acompanhar o remake da novela

Gloria Pires, um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, deu vida a vilã Maria de Fátima na primeira versão de 'Vale Tudo', exibida originalmente na TV Globo em 1988. Em março deste ano, a emissora estreou o remake da novela de sucesso com Bella Campos interpretando a filha de Raquel (Tais Araújo).

Em entrevista à 'CNN', Gloria revelou que não está assistindo ao folhetim das nove. De acordo com a artista, a falta de tempo devido aos compromissos de trabalho a têm impossibilitado de acompanhar os capítulos.

"Ainda não tive tempo de assistir, estou trabalhando muito no meu filme, estou montando meu longa e isso realmente é um trabalho de absorção imensa", explicou a atriz, que tinha apenas 24 anos na época em que viveu Maria de Fátima.

Apesar disso, Gloria Pires destacou seu interesse em assistir a trama adaptada por Manuela Dias e garantiu que separará um tempo para maratonar os capítulos já exibidos. A artista, inclusive, fará uma breve aparição no remake de 'Vale Tudo' em uma homenagem discreta.

De acordo com a Quem, a famosa aparecerá na tela da TV durante uma cena entre Leila (Carolina Dieckmann), Eunice (Edvana Carvalho) e Fernanda (Ramille). Na ocasião, um trecho do clássico folhetim 'Mulheres de Areia' (1993), onde Gloria interpretou as gêmeas Ruth e Raquel, será exibido ao fundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires revela segredo da beleza e defende cuidados naturais

Gloria Pires (61) tem chamado a atenção dos fãs por conta da sua beleza natural. De cabelos curtos e grisalhos, a atriz consagrada evidencia uma pele impecável e sorriso de ponta a ponta. O segredo da jovialidade da artista frequentemente desperta a curiosidade das pessoas.

Casada com o músico Orlando Morais (62), ela é mãe Cleo (42), Anttónia (32), Ana (24) e Bento (20). A experiência da maternidade é encarada com naturalidade e, sempre que pode, a artista viaja em família para criar novas memórias.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria explica que sua relação com a beleza sempre foi pautada no consumo consciente. Ela prioriza produtos naturais e que são amigos do meio ambiente. Além disso, gosta de estudar sobre o tema; confira o bate-papo completo!

Leia também: Vale Tudo: Após briga com a filha, Raquel arranja meio de ganhar dinheiro