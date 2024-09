Família é Tudo cumpriu missão e ganhou identidade do público como herança

Com missão de alavancar ibope, Família é Tudo fez lição de casa ao cativar o público com fórmula tradicional para a faixa

Nesta sexta-feira, 27, vai ao ar o último capítulo de Família é Tudo, novela das sete da Globo. Desde sua estreia, a telenovela chamou atenção da crítica e dos telespectadores por diversos motivos e, na reta final, comprova que cumpriu sua missão e ganhou identidade do público como herança; entenda.

O autor Daniel Ortiz (52) foi ousado ao anunciar uma história que juntava os dramas familiares com muito bom humor e explorou os diversos dilemas enfrentados por uma família. Entre erros e acertos, a novela encantado os telespectadores e marcou seu espaço na teledramaturgia.

Outro fator que chamou bastante atenção do público foi o protagonismo de Arlete Salles (86), uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira. E mais, o destaque não era apenas com uma personagem, mas com duas. E deu à vida as irmãs gêmeas Frida e Catarina Mancini. Sucesso já anunciado.

Na época, a crítica vibrou com o anúncio da veterana com as duas personagens. E Arlete Salles comprovou porque é uma das maiores atrizes do país. Na novela, ela se desafiou com cenas de ação, como quando Frida desapareceu, drama e até comédia. Artista completa!

Inicialmente, a trama da novela das sete era focada na história dos irmãos Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramile), Plutão (Isacque Lopes) e Electra (Juliana Paiva), que precisavam cumprir uma missão para receber o testamento da avó Frida Mancini.

LUPITA É TUDO!

Não tem como falar de Família é Tudo e não destacar o desempenho de Daphne Bozaski (32). A atriz ficou responsável por dar vida à guatemalteca Lupita. A personagem caiu no gosto do público e virou a 'queridinha' dos telespectadores da novela da Globo.

Lupita mistura drama com comédia, é evidente se tratar de uma personagem do núcleo cômico, diversos fatores comprovam ser um papel mais caricato, mas ela tem componentes dramáticos e ainda em um lugar que pega o público: amor.

Grande parte dos personagens de Família é Tudo caíram no gosto dos telespectadores, mas alguns se destacaram como o tímido Guto (DanielRangel), onde o público pode ver um outro lado do ator que se jogou nas cenas de comédia e entregou cenas marcantes. Fora a química entre o personagem com Lupita.

FORÇA- TAREFA COM INFLUENCIADORES

Nos últimos tempos, tem estado bastante em alta a discussão sobre a escalação de influenciadores digitais para papéis de atuação na televisão. Família é Tudo foi uma novela que ignorou as críticas e convocou diversos influenciadores para turbinar a audiência da trama.

Uma dessas escalações foi da ex-BBB Beatriz Reis (24), fato que dividiu opiniões. É que apesar de ser formada em Teatro e possuir DRT de atriz, registro profissional exigido para a atuação, Beatriz tem imagem de "influenciadora". A dona do bordão 'Brasil do Brasil' tem um carisma que fala por si só, o que foi bastante elogiado, mas alguns criticaram a escolha de influenciadores digitais em novelas.

Rafa Kalimann (33) também foi alvo de críticas, mesmo com a DRT de atriz, muitas pessoas criticavam seu desempenho na trama, mas a artista ignorou os comentários que eram construtivos e entregou evolução, cenas memoráveis e marcou seu espaço como atriz!

NÚMEROS NÃO MENTEM

Segundo dados da Kantar Ibope Media, a audiência de Família é Tudo não começou como uma das melhores, registrando apenas 18,7 pontos, saldo de sua antecessora, Fuzuê. Porém, com o tempo, a trama caiu no gosto do público e os números começaram a reagir, atingindo 22,8 pontos em agosto e se mantendo na casa dos 21 pontos de audiência.

Família é Tudo não apenas conquistou o público com suas tramas familiares, mas também se posicionou em questões importante, provando que, além de entreter, a novela deixou sua marca na teledramaturgia e cumpriu com o enredo prometido.

