Atriz de Tieta viveu longe dos holofotes e morreu após cirurgia para tratar trombose

A atriz Maria Helena Dias, que está no ar na Globo como Zuleica Cinderela na reprise de Tieta (1989), morreu em 2023, aos 91 anos, após uma cirurgia para tratar trombose. Dona de diversos personagens que fizeram sucesso na emissora, a intérprete abandonou a carreira e viveu os últimos anos longe dos holofotes da fama, com participações pontuais na televisão. Relembre a trajetória e o afastamento da atriz.

Carreira de grandes papéis

Nascida em São Paulo, em 13 de setembro de 1931, Maria Helena Dias iniciou sua trajetória artística ainda jovem, destacando-se nos teleteatros da TV Tupi. A partir da década de 1960, consolidou-se na teledramaturgia, passando por emissoras como Record, Excelsior, Manchete e, principalmente, Globo, onde atuou em várias novelas de grande repercussão.

Na Globo, sua versatilidade brilhou em produções icônicas como Pai Herói (1979), Água Viva (1980), Plumas e Paetês (1980), Elas por Elas (1982) e Ciranda de Pedra (1981). Em Tieta, interpretou uma das prostitutas do bordel Casa da Luz Vermelha, personagem que lhe garantiu grande popularidade.

Vida longe da fama

Apesar do sucesso, Maria Helena decidiu interromper a carreira na década de 1990, afastando-se da televisão após Anjo de Mim (1996). Por uma década, manteve-se distante da mídia, retornando brevemente para uma participação especial em Cobras & Lagartos (2006) e no seriado Carga Pesada (2007).

A decisão de se afastar foi motivada por um desejo de uma vida mais reservada, longe das pressões da indústria do entretenimento. Em uma de suas raras entrevistas, revelou o contraste entre sua personalidade discreta e a profissão que escolheu. "Para minha família, fui uma espécie de 'ovelha negra' no início. Para o pessoal do teatro e da TV, sou muito equilibrada", contou ao jornal O Globo.

Maria Helena Dias faleceu em 1º de agosto de 2023, após ser internada com broncopneumonia e trombose na perna. Submetida a uma angioplastia, não resistiu ao procedimento. Sua morte, anunciada ao público dias depois, encerrou discretamente a trajetória de uma atriz que brilhou nos palcos e telas brasileiras.

