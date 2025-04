Rafa Fuchs viverá Jorginho no remake de 'Vale Tudo'

O ator mirim Rafa Fuchs interpretará o personagem Jorginho, filho de Lucimar (Ingrid Gaigher) e de Vasco (Thiago Martins) em 'Vale Tudo'

O ator mirim Rafa Fuchs, de 12 anos, está no elenco do remake de 'Vale Tudo', a próxima novela das 21h da Globo, que estreia no dia 31 de março.

No folhetim escrito por Manuela Dias, ele interpretará Jorginho, filho da faxineira Lucimar (Ingrid Gaigher) e do porteiro Vasco (Thiago Martins). A nova versão do clássico de 1988, traz um desenvolvimento maior para a história de Lucimar.

Para Rafa, a oportunidade de integrar o elenco de uma novela tão icônica é motivo de grande entusiasmo: "Estou muito feliz por fazer parte desse projeto. Vale Tudo é uma novela que marcou época, e agora vou ajudar a contar essa história para uma nova geração", celebrou.

O ator também falou sobre trabalhar com Ingrid Gaigher e Thiago Martins, seus pais na ficção. "Trabalhar com Ingrid Gaigher e Thiago Martins tem sido uma experiência incrível, estou aprendendo muito com eles", afirmou.

Além do remake de 'Vale Tudo', Rafa Fuchs também foi escalado para interpretar Bernardo Klein, filho mais novo de Kátia Klein, personagem de Carolina Dieckmann, no filme Descontrole, que tem estreia prevista para o segundo semestre.

Confira:

Rafa Fuchs - Foto> Divulgação

Rafa Fuchs e Ingrid Gaigher - Foto: Divulgação

Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago Martins - Foto: Divulgação

Mudança radical no primeiro capítulo de Vale Tudo chama a atenção

O remake da novela Vale Tudo, da Globo, estreia na próxima segunda-feira, 31, com um primeiro capítulo diferente da versão original, que foi exibida em 1988. De acordo com o site NaTelinha, a emissora fez uma mudança no ritmo da história e o primeiro capítulo terminará de forma diferente do que foi exibido no passado.

A publicação analisou que o primeiro capítulo original de Vale Tudo terminava com a cena de Raquel (Regina Duarte) indo embora de Foz do Iguaçu para procurar a filha, Maria de Fátima (Gloria Pires), no Rio de Janeiro depois que a jovem deu um golpe na família e vendeu a casa delas para ficar com o dinheiro. No entanto, não é isso que acontecerá no remake.

Na nova versão da história, o primeiro capítulo terminará com a cena em que Raquel (Taís Araújo) é informada por Marisa (Rejane Faria) que sua casa foi vendida. Ali, ela descobre que levou um golpe da própria filha, Maria de Fátima (Bella Campos). Porém, ela só irá agir e ir para o Rio de Janeiro no final do segundo capítulo da novela. Confira o resumo dos capítulos da primeira semana!

