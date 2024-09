Família É Tudo: Redenção de Hans no final da novela

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, Hans viverá um momento emocionante com a mãe, Catarina, ao revelar o motivo de suas sabotagens

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, Hans (Raphael Logam) terá um momento de redenção antes de encarar a justiça. Ele viverá um momento comovente com sua mãe, Catarina (Arlete Salles), após cair em uma armação dos primos Mancini.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Hans será desmascarado pelos irmãos Mancini durante um evento com a imprensa e descobrirá que tentou matar a própria mãe. Logo depois, ele tenta sequestrar Electra (Juliana Paiva), mas será pego. Ao ser preso, Hans vê a mãe e confessa o motivo de suas sabotagens para ficar com a herança da tia Frida (Arlete Salles).

Emocionado, ele pede perdão para a mãe por ter tentando matá-la achando que era a tia. “Mãe, eu não sabia que era você. Eu nunca teria te jogado no mar. Você devia ter me procurado, me avisado. Mas não, você preferiu me trair. Ajudar a tia Frida e esses insuportáveis a me prender”, diz ele.

E ele completa: “Eu fiz tudo isso por nós dois! Vocie sempre quis ser como a tia Frida. Ter o sucesso dela. O dinheiro. E eu ia conseguir. Eu ia te dar tudo que você sempre quis, mãe. Você tinha que ter ficado do meu lado! Do lado do seu filho! Eles te odeiam, mãe!”.

A novela Família é Tudo chega ao fim na sexta-feira, 27.

Como será a vingança dos irmãos Mancini contra Hans em Família É Tudo

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, os telespectadores vão acompanhar a vingança dos irmãos Mancini contra Hans (Raphael Logam), o primo que tentou prejudica-los para ficar com a herança. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Hans vai reunir a imprensa para anunciar o novo nome da gravadora após ter decidido que ele ganhou a herança da tia Frida (Arlete Salles). Então, Vênus (Nathalia Dill) vê que este evento é o momento ideal para se vingar do primo e fazê-lo pagar um mico em público.

Durante o evento, Hans faz um discurso sobre ser o novo dono da gravadora. Então, Vênus aparece gritando e interrompe o primo. Ela diz que ele jogou sujo para prejudicar os primos na missão do testamento e que foi o responsável pela explosão no restaurante antes da inauguração.

Hans tenta negar as acusações, mas Júpiter aparece e também faz acusações. Ele diz que o primo sabotou o molho do restaurante para os clientes passarem mal. Logo depois, Electra diz que Hans estava envolvido no atentado contra Luca e Plutão diz que o primo assediou uma funcionária.

O empresário fica em choque as acusações e tenta negar tudo, mas seu discurso é interrompido mais uma vez com a chegada de Frida. Ela diz que o testamento é falso e que está viva. Ela ainda diz que Hans tentou matar a própria mãe achando que era a tia. Na sequência, Catarina entra no auditório em uma cadeira de rodas e denuncia o filho, dizendo que ele vai para a cadeia para pagar pelos seus crimes.