Lupita é Tudo! Por que a trama de Daphne Bozaski virou a 'queridinha' da novela?

'Família é Tudo' bate recorde com cena de Lupita; entenda porque enredo da personagem se tornou o ponto alto da novela

Quem assiste Família é Tudo sabe que uma personagem tem sido o destaque da novela: Lupita. Interpretada pela talentosa Daphne Bozaski (32), a trama da guatemalteca caiu no gosto do público e virou a 'queridinha' dos telespectadores da novela da Globo, mas por que o enredo dela é tão marcante? Entenda.

No capítulo da última segunda-feira, 12, Família é Tudo bateu recorde de audiência com a cena onde Lupita foi humilhada em praça pública com um comercial de cerveja que zoou sua aparência. O folhetim ainda superou o melhor desempenho de Fuzuê (2023), sua antecessora no horário.

Desde o começo da novela a trama de Lupita já era destaque, mas esses números de audiência comprovam o sucesso da personagem entre o público da novela. São muitos motivos que podem explicar essa popularidade.

Lupita mistura drama com comédia, é evidente se tratar de uma personagem do núcleo cômico, diversos fatores comprovam ser um papel mais caricato, mas ela tem componentes dramáticos e ainda em um lugar que pega o público: amor.

Durante muito tempo da novela, Lupita fantasiava um amor com o maior planeta do sistema solar, Júpiter (Thiago Martins). Abordar sobre amor não correspondido em novelas é sempre um clichê, mas funciona e é super válido. O público vibra com a Lupita e torce para, em algum momento, ela achar o parceiro ideal, ou até mesmo conquistar o homem que tanto gosta.

¡YA MUCHA HONRA!

Outro ponto que reforça os motivos de popularidade de Lupita é que o público brasileiro adora enredo de personagens latino-americanos. Pode-se destacar diversos clássicos mexicanos que são sucessos até os dias de hoje na TV aberta.

Pode-se dizer que as características físicas de Lupita e enredo fazem menção a outro sucesso latino-americano: Betty, a Feia. A telenovela colombiana cativou os brasileiros ao retratar uma moça sonhadora que se apaixona pelo chefe.

Daniel Ortiz (52) acertou muito ao escrever o enredo de Lupita, uma personagem bem construída, com uma mistura equilibrada de humor, cheia de camadas, drama e temas universais como o amor. Sua popularidade também se deve pela atuação de Daphne Bozaski que impressionou o público com seu desempenho. Receita de sucesso.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DAPHNE BOZASKI: