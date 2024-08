Família é Tudo ignora críticas a influenciadores na TV e cria força-tarefa na reta final

Com 'Família é Tudo' caminhando para reta final, trama aposta em influenciadores digitais para turbinar a audiência

Nos últimos tempos, tem estado bastante em alta a discussão sobre a escalação de influenciadores digitais para papéis de atuação na televisão. Com Família é Tudo caminhando para seus últimos capítulos, a trama ignora essas críticas, vai na contramão e cria força-tarefa em sua reta final para turbinar a audiência.

Uma das escalações é da ex-BBB Beatriz Reis (24), que fará participação especial na novela de Daniel Ortiz (52) com direção artística de Fred Mayrink (49), fato que dividiu opiniões. A dona do bordão 'Brasil do Brasil' tem um carisma que fala por si só, o que foi bastante elogiado, mas há quem critique a escolha de influenciadiores digitais em novelas.

E não foi só Beatriz Reis que foi convidada para uma participação na reta final da novela, também foi noticiado que Gil do Vigor (33) marcaria presença nos últimos capítulos da trama, onde ele interpretaria ele mesmo em duas diárias, mas tudo indica que sua escalação não acontecerá mais.

Segundo apuração recente do site Notícias da TV, a produção de elenco de Família É Tudo também chegou a pensar na possibilidade de escalar Blogueirinha, personagem de Bruno Matos (30) para fazer a participação especial na trama no papel de uma blogueira de fofoca. As negociações, no entanto, não foram adiante, e o nome de Gil do Vigor foi levantado.

A Globo vem apostando em influenciadores digitais não é de hoje, essa é uma tática ousada, mas super válida para alavancar a audiência. Como grande parte do público jovem está nas redes sociais, as emissoras precisaram repensar em como atrair esses telespectadores, se a solução é trazer influenciadores para papéis de atuação, não parecer ser algo ruim, pelo contrário, é um caminho assertivo e lógico.

Agora, é importante que essas personalidades dos ambientes digitais consigam sustentar a audiência e os personagens a eles atribuidos. Nesse caso, como Beatriz é formada em Teatro, mais um ponto positivo para sua escalação, o que comprova que a novela está seguindo o caminho certo.

É importante reforçar que a trama da novela das sete é bastante cativante. Uma história que narra a força da união familiar com uma pitada de drama e recheada de muito humor, receita para cativar o público, mas não foi isso que aconteceu em boa parte de Família é Tudo.

Desde o começo, a novela foi muito bem elogiada, mas acabou se perdendo ao longo dos capítulos, e essa afirmação é reforçada pelos dados do Kantar Ibope Media. Em sua terceira semana de exibição, no mês de março, Família é Tudo subiu na audiência de 18,7 para 20,4 pontos e se manteve por muito tempo.

Foi em maio que os índices da trama começaram a cair, e ficaram patinando entre 19 e 20 pontos. O público ficou realmente insatisfeito com a falta de cenas envolvendo uma das maiores damas da televisão brasileira: Arlete Salles (85).

Nesta reta final, Família é Tudo vive um dos seus melhores momentos e, na última semana, chegou a registrar 22, 8 pontos de audiência. Além dos influenciadores digitais, a novela também chamou o humorista e ator Rafael infante (38) para os últimos capítulos da trama, mas quando se trata de Daniel Ortiz (52) suas histórias sempre apresentam novidades até o último momento.

