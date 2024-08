Vestidos de noiva de Julia Piquet: Saiba os detalhes dos dois looks

Filha de Nelson Piquet, a coach Julia Piquet se casou com um piloto e usou dois vestidos de noiva: um para a cerimônia e outro para a festa

Filha de Nelson Piquet, a coach Julia Piquet se casou com o piloto da Nascar Daniel Suárez nesta semana em Brasília, Distrito Federal. Para o seu grande dia do casamento, ela usou dois vestidos de noiva, sendo um para a cerimônia religiosa e outro para a festa. Saiba mais detalhes sobre os looks:

Para a cerimônia de casamento, Julia Piquet escolheu um vestido da Pronovias com detalhes em flores 3D incorporadas ao bordado e muito brilho. “O que me atraiu foi o formato do vestido. Ele me serviu muito bem, moldando minha cintura como eu queria. Eu não queria nada muito sexy ou muito tradicional. Adorei que foi simples, mas enfeitado, atingindo o equilíbrio perfeito entre tudo que eu queria”, disse ela em entrevista no site da revista People.

Para a festa, a noiva optou por um look mais confortável e descontraído. Ela trocou de roupa e surgiu com um vestido branco curto, enfeitado com miçangas e franjas da marca PatBo. Além disso, ela completou o visual com sapatos Jimmy Choo.

Julia e Daniel se conheceram em 2012 e ficaram noivos em novembro de 2022. Eles escolheram a data do casamento em julho de 2024 por causa da pausa nas corridas da Nascar por causa das Olimpíadas de Paris. Assim, todos os convidados e familiares puderam viajar até o Brasil para o casamento.

A celebração do casamento durou alguns dias, sendo que começou no domingo, 28, com um coquetel oferecido por Nelson Piquet. Os recém-casados querem curtir a lua de mel no Japão, mas só depois que ele finalizar suas corridas.

