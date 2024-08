Filha de Nelson Piquet, Julia Piquet se casa em cerimônia luxuosa

Filha de Nelson Piquet e Sylvia Tamsma, Julia Piquet oficializou seu casamento com o piloto mexicano Daniel Suárez na noite de terça-feira, 30

Filha de Nelson Piquet e Sylvia Tamsma, a coach de saúde Julia Piquet está casada! Ela oficializou o seu casamento com o piloto mexicano da Nascar Daniel Suárez em uma cerimônia luxuosa na noite de terça-feira, 30.

A celebração aconteceu ao ar livre em uma casa de festas em Brasília, Distrito Federal, terra natal da noiva, com a presença de 160 convidados. Inclusive, a decoração do evento foi feita pela tia da noiva, Valeria Leao Bittar, que escolheu tons de verde e branco e detalhes em rosa.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido da Pronovias com flores em 3D. “O que me atraiu foi o formato do vestido. Ele me serviu muito bem, moldando a minha cintura como eu queria. Eu não queria nada muito sexy ou muito tradicional. Amei que é simples, mas enfeitado, com um equilíbrio perfeito entre tudo o que eu queria”, disse Julia ao site da revista People.

A irmã dela, Kelly Piquet, foi uma das damas de honra, as sobrinhas levaram as alianças para os noivos e o primo dela, Rodrigo, foi o celebrante. A celebração do casamento durou alguns dias, sendo que começou no domingo, 28, com um coquetel oferecido por Nelson Piquet.

Julia e Daniel se conheceram em 2012 e ficaram noivos em novembro de 2022. Eles escolheram a data do casamento em julho de 2024 por causa da pausa nas corridas da Nascar por causa das Olimpíadas de Paris. Assim, todos os convidados e familiares puderam viajar até o Brasil para o casamento.

A primeira dança dos noivos aconteceu ao som da música Angels, de Robbie Williams. Os convidados foram recebidos na festa com um coquetel com tartare de salmão, espetinhos de camarão com trufas negras, camarão empanado com molho de menta, bolinhos de Paki e pastel de burrata. O jantar contou com frutos do mar, caviar, polvo, camarão, ostras, salmão, seleção de queijos, tartare de filé mignon, lombo com arroz preto, medalhões de mignon e muito mais. Durante a festa, os noivos ainda serviram mini hambúrgueres e sanduíches de presunto feitos com pão de queijo.

Os recém-casados querem curtir a lua de mel no Japão, mas só depois que ele finalizar suas corridas.

Veja as fotos e vídeos do casamento de Julia Piquet e Daniel Suárez:

