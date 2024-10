Veja o vestido de noiva de Ary Mirelle para seu casamento com João Gomes

A hora do ‘sim’! O casamento de João Gomes e Ary Mirelle aconteceu nesta segunda-feira, 21, com a presença de famosos em Recife

A influenciadora digital Ary Mirelle escolheu um vestido de noiva clássico e sofisticado para seu casamento com o cantor João Gomes. A cerimônia aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 21, no Castelo de Brennand, em Recife, com a presença de cerca de 350 convidados.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido branco no estilo tomara que caia e com a saia rodada. O modelito foi enfeitado com aplicações de flores de tecido e o visual foi completado com véu comprido e tiara no cabelo.

Mais cedo, João Gomes mostrou o seu look de noivo. Ele surgiu com terno azul marinho, camisa branca e gravata branca. Veja o look do noivo aqui.

Casamento de João Gomes e Ary Mirelle - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de João Gomes e Ary Mirelle - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Detalhes do casamento de João Gomes e Ary Mirelle

O cantor João Gomes e a noiva, a influencer Ary Mirelle, já escolheram o local do casamento deles. Os dois vão se casar no Castelo de Brennand, em Recife, em breve e eles também definiram outros detalhes do grande dia. Confira:

O casamento de João Gomes e Ary Mirelle terá 350 convidados e eles prometem fazer um evento luxuoso. Para se casar, Ary usará um vestido de noivado feito pela estilista Rosa Clará, do Luna Estúdio Rosa. O modelito promete seguir o estilo tradicional, mas com detalhes delicados. Por sua vez, João usará um terno do New Garden.

Entre os padrinhos, os noivos contam com a presença de Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio de Lima e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emily Marques, Lulinha Marques e Jaime Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia. E as alianças do casal serão levadas pela irmã de Ary e o irmão de João.

Vale lembrar que o casal já tem um filho, Jorge, que nasceu em janeiro de 2024.