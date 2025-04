BBB 25: Maike corre risco de ser expulso? Entenda os rumores

Direção do BBB 25, da Globo, faz análise das imagens da madrugada para verificar se será necessário expulsar Maike, diz jornal

As imagens do brother Maike estão sob análise da direção da Globo após possibilidade dele ser expulso por causa das atitudes na madrugada desta quinta-feira, 10. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, a emissora está analisando as imagens e estuda a expulsão do rapaz.

O colunista contou que a chance de expulsão é pequena no momento porque a "direção do programa ainda não encontrou elementos suficientes para que isso aconteça" .

O alerta da produção e direção do Big Brother Brasil foi ligado por causa das 14 advertências que ele levou durante a madrugada. Ele teve comportamento inadequado com Renata, quando ele teria puxado o cabelo dela e a sister pediu para ele parar, visivelmente incomodada, e ele ainda deu uma mordida no braço dela.

Com isso, a produção emitiu diversos pedidos de atenção para Maike e Renata também desabafou sobre ele ter passado do ponto. “Depois se passou um pouco… Muitos pedidos de atenções…”, disse.

Vale lembrar que Maike está no 15º paredão do reality show. Ele disputa a preferência do público contra Renata e Vinicius e um dos três vai ser eliminado na noite desta quinta-feira, 10. O BBB 25 já está na reta final e deve chegar ao fim no dia 22 de abril.

Maike pediu desculpas para Renata

A confraternização realizada na madrugada desta quinta-feira, 10, no BBB 25, rendeu assunto entre alguns brothers. Durante a 'festa', Maike acabou recebendo algumas advertências da produção do reality show por atitudes com Renata, como puxar o cabelo e morder o braço da sister.

Durante esta manhã, o paulistano se desculpou com a bailarina por seu comportamento. Maike ainda explicou para Renata que não se lembrava de tudo o que aconteceu e, por isso, pediu para que a sister relatasse os acontecimentos.

A bailarina, por sua vez, contou que o brother se declarou em alguns momentos. "Começou fofinho, com muitas declarações. Depois, se passou um pouco. Levou atenções. Se passou um pouco comigo, também", disse ela. "Com você? Sério? Me desculpa", reagiu Maike.

"Pediu desculpa várias vezes, aí eu disse que eu não ia dormir contigo, aí quando a gente chegou, tu: 'vem para cá'", continuou a sister. "O que eu fiz com você?", questionou o participante. "Ficou puxando meu cabelo... Aí eu reclamei, falei 'para', já falei várias vezes, e aí você levou um 'atenção', na hora", contou Renata.

"Me desculpa", reforçou Maike. "Você não lembra de nada?", perguntou a bailarina. "Lembro de algumas coisas, coisas específicas. Mas disso aí eu não lembrava, não. Que merd*", respondeu ele, por fim.