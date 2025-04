Lexa relata maior aprendizado após a maternidade: 'Negócio de louco'

Lexa abriu o coração ao falar sobre como a maternidade a transformou; cantora perdeu a filha, Sofia, em fevereiro deste ano

Lexa iniciou esta quinta-feira, 10, em ótima companhia! Por meio das redes sociais, a cantora revelou ao público que separou o dia para curtir a mãe, Darlin Ferrattry. Bastante alegre, a famosa explicou que passou por uma transformação após a maternidade.

Através de um vídeo, Lexa disse que passou a valorizar ainda mais alguns momentos, incluindo seu tempo ao lado de Darlin. Sofia, primeira filha da cantora com o ator Ricardo Vianna, faleceu três dias após o nascimento, em fevereiro deste ano.

"Depois que me tornei mãe, eu amo ainda mais a minha mãe. Vim buscar minha mamis para viver um dia de mãe e filha. Estou tão feliz. Depois que eu fui mãe, aprendi a amar ainda mais a minha mãe . Achei que não era possível, mas hoje em dia é um negócio de louco. Falei: 'Mãe, quero ficar com a senhora'. Já tinha combinado dias atrás para ela guardar esse dia na agenda pra mim, e ela guardou", declarou ela.

Lexa, que foi internada em janeiro, deu à luz Sofia no dia 2 de fevereiro. A cantora precisou passar por um parto prematuro extremo devido a um quadro de pré-eclâmpsia, condição considerada grave e caracterizada pela hipertensão arterial.

A bebê, no entanto, não resistiu e acabou falecendo no dia 5 do mesmo mês. Lexa e Ricardo Vianna compartilharam com o público a perda de Sofia no dia 10 de fevereiro, através de um relato emocionante.

"Dia 02/02, às 15:03, o nosso milagre nasceu! Dia 05/02, minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutezinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas para gente… Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito desejada!", escreveu a cantora em um trecho.

Lexa deixa posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca

A cantora Lexa deixou o posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 10, pelo presidente da escola, Fernando Horta, em entrevista ao portal Leo Dias. A artista estreou na agremiação em 2020.

Este ano, se afastou por questões de saúde. Com a artista afastada da folia após a morte da filha, Sofia, a escola decidiu não contar com outra Rainha à frente da bateria nesta edição.

