Filho de Gugu Liberato fala sobre seguir os passos do pai: 'Gosto de fazer coisas diferentes'

Em entrevista à Revista CARAS, João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, falou sobre o futuro de sua carreira profissional como comunicador

A semelhança física com Gugu Liberato (1959-2019) impressiona, mas o que chama mesmo a atenção é a maturidade! Aos 23 anos, João Augusto, filho do icônico apresentador, revela que deseja seguir os passos do pai na comunicação e pondera: quer trilhar um caminho de forma independente e ser autor de sua própria história, sem se valer do privilégio de ser herdeiro de uma das grandes lendas da TV. “Tenho planos de me envolver mais com a TV e nas mídias digitais, mas tenho a consciência de que isso não é de um dia para o outro! Não é por ser filho de um famoso que vou virar apresentador ou que tenho cartão livre. Estou aprendendo, tenho defeitos e quero construir a minha imagem aos poucos”, conta ele, que tem estudado o mercado e as possibilidades. “Meu pai sempre me ensinou a trabalhar para construir as coisas”, emenda ele, durante papo exclusivo com CARAS no acervo de Gugu, em SP, onde o legado do apresentador permanece vivo e materializado em vídeos, roupas, troféus, brinquedos e quadros.

Dividindo-se entre os EUA e o Brasil, João admite que a dor de perder o pai, em 2019, lhe trouxe amadurecimento. “Quando ele faleceu, eu tinha 18 anos, me considerava um adolescente. Nos últimos anos, tive que lidar com várias coisas e abraçar a ideia de manter o legado dele vivo. Quero honrar a pessoa que ele foi”, diz o jovem.

– Sempre teve essa vontade de se tornar um comunicador?

– Desde que eu era pequeno gostava de estar em frente às câmeras, mas fui realmente descobrir isso nos últimos anos.

– Seu pai sabia desse desejo?

– Ele sabia que eu gostava de estar em frente às câmeras, tanto que ele me ajudou a produzir um canal de culinária no YouTube. Eu era muito dedicado a esse canal, passava horas do meu dia editando, dormia pensando qual seria o próximo vídeo, tinha um quadro de perguntas. Eu tinha paixão por aquilo e isso prova para mim mesmo que gosto de me expressar para as câmeras, mostrar conteúdos.

– Se sai bem na cozinha então!

– Sempre gostei do processo, separar os ingredientes, fazer e chegar ao produto final. Eu fazia e levava para meu pai, era uma forma de demonstrar amor por ele. E ele adorava! Gosto de fazer macarrão à carbonara, massa de pizza... as pessoas podem achar difícil, mas é só pesquisar, seguir a receita e ter os ingredientes que o resultado final sai! Essa ideia dá para aplicar em tudo na vida: é seguir um passo a passo e ter o produto final.

– E qual ‘produto final’ você quer conquistar na sua vida?

– Quero criar um legado para mim do qual possa me orgulhar. Quero que as pessoas sintam orgulho de mim e que meus filhos sintam orgulho de mim, assim como eu sinto do meu pai.

– Nada de nepobaby então...

– Meu pai foi grande, mas quero criar a imagem do João Augusto. Gosto de fazer coisas diferentes, surpreender as pessoas e isso é a essência da TV e das mídias digitais.

– E como lida com as pressões por ser filho de um ícone?

– Existe bastante cobrança, as pessoas criam expectativas sobre mim e isso é normal por conta da pessoa que meu pai foi. Eu não vou ficar parado, não pelas pessoas, mas por mim! Quero mostrar aos meus filhos que o avô deles foi extraordinário, mas o pai também foi.

– Você fala muito sobre filhos. Quer construir uma família?

– Tenho vontade, sim. Ter uma família, mulher, filhos, construir as coisas para que a próxima geração se orgulhe de mim.

– Estou sabendo que você está solteiro! O que é preciso para conquistar o coração do João?

– Tem que ser uma mulher com valores, que me respeite e respeite ela mesma, seja companheira, esteja do meu lado, caseira e família.

– Há assédio das mulheres?

– Tem sim, mulheres e garotas mandam mensagens no Instagram, mas isso sempre teve, desde pequeno. Lembro que quando eu ia com meu pai no Jassa, não gostava muito, por que todas as mulheres que estavam lá apertavam a bocheha, iam em cima! (risos).

– Você disse que está em fase de aprendizados! Assiste aos programas dele para ter referência?

– Ainda estou em uma fase que me sinto inseguro assistindo às coisas dele, mexe comigo, fico emocionado. Mas tento olhar algumas coisas, vídeos antigos que os fãs postam, mas ainda é difícil.

– Tinha ideia do impacto que seu pai tinha com o público?

– Não tinha noção dessa grandiosidade. A primeira vez que senti isso na pele foi no funeral. Não imaginava que teria tantas pessoas chorando, com rosas, tudo para demonstrar o carinho delas por ele. Isso mexeu comigo.

– Ajudou a te dar conforto?

– Bastante. Senti que não estava sozinho, não era só a família que estava sofrendo naquele momento, era o Brasil inteiro.

– Ainda sente esse carinho?

– Bastante. O amor que tinham por ele, parece que sentem por mim e isso me deixa feliz.

– Já se acostumou com isso?

– Ainda é um pouco diferente, as pessoas abraçam, se emocionam, mas quando era criança e saía com meu pai já percebia isso comigo e com minhas irmãs.

– Seu pai era discreto. Como acha que você lidará com a fama?

– Minha personalidade se parece bastante com a do meu pai e eu sou reservado. Tenho me preparado bastante para isso.

– Qual a maior lembrança que tem dele? Como era o Gugu pai?

– Um homem sério, generoso, muito família e honesto. Ele tinha um coração puro e gostava de fazer as coisas de maneira correta. Ele era carinhoso com todos, gostava de almoçar e viajar em família, era caseiro e eu também tenho isso dentro de mim. Era rígido, mas gostava de acompanhar nossas notas, estar presente. Ele não gostava de barulho, mas era brincalhão, pregava peças. Um paizão!

– Sente que tem uma folha em branco para escrever sua história?

– Sim! Estou no começo de tudo isso e daqui pra frente vou começar a desenhar nessa folha. É importante que eu tenha responsabilidade e maturidade para fazer algo que possa me orgulhar e orgulhar meu pai de onde ele estiver!

