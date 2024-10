Ary Mirelle prova vestido de noiva para casamento com João Gomes

Nos preparativos para o casamento com João Gomes, Ary Mirelle mostrou que já escolheu o seu vestido de noiva para o grande dia

Ao que parece, Ary Mirelle e João Gomes estão a todo vapor com os preparativos para o casamento, que deve acontecer ainda neste mês.

Em seu Instagram Stories, a jovem mostrou uma foto do ateliê onde foi provar os vestidos de noiva para a cerimônia.

Em seguida, a famosa publicou uma foto em que aparece sorridente. "Vocês não têm noção da minha felicidade, um misto de sentimentos", escreveu ela. Como era de se esperar, Ary fez mistério sobre o modelo escolhido, porém contou que ela e a mãe choraram de emoção na ocasião.

Ary Mirelle e João Gomes são pais de Jorge, de nove meses.

Casamento surpresa?

O cantor João Gomes e Ary Mirelle vão casar! Após o site Hugo Gloss revelar que o casal já havia definido a data da cerimônia, a influenciadora digital usou as redes sociais na tarde da sexta-feira, 4, para confirmar a informação.

Por meio de seus stories no Instagram, Ary surgiu ao lado do noivo e dividiu com o público alguns detalhes sobre a celebração. De acordo com ela, João Gomes estava planejando um casamento surpresa, mas acabou 'entregando o jogo' por não saber guardar segredo.

"Boa tarde, galera! Vamos casar! Saiu aí… Eu tinha dito para ela que não sei guardar segredo", iniciou o cantor em um vídeo publicado pela companheira. "Agora estamos organizando tudo. A cabeça começou a querer explodir de tanta coisa que tinha só para eu resolver. Aí, eu disse para ela que ia ter um casamento", continuou.

"Ele estava fazendo um casamento surpresa", entregou Ary Mirelle. "Eu ia fazer surpresa, mas…", confirmou João Gomes. Em seguida, a influenciadora explicou que o casal passou a organizar os preparativos em conjunto. Os dois subirão ao altar no dia 21 de outubro.

"Não ia dar certo ele fazer isso [surpresa], né? Eu já estou quebrando a cabeça para fazer tudo rápido, que já é esse mês. Temos 18 dias para organizar. E aí, estamos fazendo tudo na correria, escolhi o vestido agora", contou Ary Mirelle, revelando que ainda hoje faria uma reunião com profissionais responsáveis pela decoração.

"Vai ser um casamento bem tranquilo, com nossos amigos e família. E aí, no mesmo dia, depois do casamento, vai ter a festa. Quero mostrar o processo, como está sendo organizado", continuou a noiva de João Gomes.