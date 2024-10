João Gomes: Saiba todos os detalhes do casamento dele com Ary Mirelle

O cantor João Gomes e a noiva, Ary Mirelle, já escolheram o local do casamento. Saiba onde será a cerimônia

O cantor João Gomes e a noiva, a influencer Ary Mirelle, já escolheram o local do casamento deles. Os dois vão se casar no Castelo de Brennand, em Recife, em breve e eles também definiram outros detalhes do grande dia. Confira:

O casamento de João Gomes e Ary Mirelle terá 350 convidados e eles prometem fazer um evento luxuoso. Para se casar, Ary usará um vestido de noivado feito pela estilista Rosa Clará, do Luna Estúdio Rosa. O modelito promete seguir o estilo tradicional, mas com detalhes delicados. Por sua vez, João usará um terno do New Garden.

Entre os padrinhos, os noivos contam com a presença de Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio de Lima e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emily Marques, Lulinha Marques e Jaime Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia. E as alianças do casal serão levadas pela irmã de Ary e o irmão de João.

Vale lembrar que o casal já tem um filho, Jorge, que nasceu em janeiro de 2024.

Casamento surpresa?

O cantor João Gomes e Ary Mirelle vão casar! Após o site Hugo Gloss revelar que o casal já havia definido a data da cerimônia, a influenciadora digital usou as redes sociais na tarde da sexta-feira, 4, para confirmar a informação.

Por meio de seus stories no Instagram, Ary surgiu ao lado do noivo e dividiu com o público alguns detalhes sobre a celebração. De acordo com ela, João Gomes estava planejando um casamento surpresa, mas acabou 'entregando o jogo' por não saber guardar segredo.

"Boa tarde, galera! Vamos casar! Saiu aí… Eu tinha dito para ela que não sei guardar segredo", iniciou o cantor em um vídeo publicado pela companheira. "Agora estamos organizando tudo. A cabeça começou a querer explodir de tanta coisa que tinha só para eu resolver. Aí, eu disse para ela que ia ter um casamento", continuou.

"Ele estava fazendo um casamento surpresa", entregou Ary Mirelle. "Eu ia fazer surpresa, mas…", confirmou João Gomes. Em seguida, a influenciadora explicou que o casal passou a organizar os preparativos em conjunto. Os dois subirão ao altar no dia 21 de outubro.

"Não ia dar certo ele fazer isso [surpresa], né? Eu já estou quebrando a cabeça para fazer tudo rápido, que já é esse mês. Temos 18 dias para organizar. E aí, estamos fazendo tudo na correria, escolhi o vestido agora", contou Ary Mirelle, revelando que ainda hoje faria uma reunião com profissionais responsáveis pela decoração.

"Vai ser um casamento bem tranquilo, com nossos amigos e família. E aí, no mesmo dia, depois do casamento, vai ter a festa. Quero mostrar o processo, como está sendo organizado", continuou a noiva de João Gomes.