Ary Mirelle e João Gomes escolhem tema inusitado no mesversário do filho

A influenciadora digital Ary Mirelle e o cantor João Gomes mostraram os detalhes da comemoração dos nove meses do filho, Jorge

Ary Mirelle encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o tema escolhido para comemorar o mesversário do filho. Nesta quarta-feira, 16, Jorge, seu filho com o cantor João Gomes, completou nove meses de vida e os papais comemoraram a data especial com uma festa com o tema do filme 'Shrek'.

Para a festa, a influenciadora digital surgiu fantasiada de Princesa Fiona. Já o cantor e o herdeiro do casal estavam de Shrek. Ary e João, inclusive, pintaram os rostos de verde. A festa de Jorge contou com uma decoração de floresta, os personagens do filme e bexigas coloridas, além de doces e um bolo personalizado. "9 meses com Shrek", escreveu a mamãe coruja ao mostrar os detalhes da festa.

Os internautas se derreteram pelas imagens nos comentários. "Meu Deus, amei", disse uma seguidora sobre o tema. "Que lindos", escreveu outra. "Eu amo uma família de Shrek", confessou uma fã. "Iti malia que ogrinhos mais fofos", falou mais uma.

Em recente entrevista à CARAS Digital, Ary Mirelle fez uma reflexão sobre a maternidade. "Antes de ter o Jorge, eu focava muito em mães com corpos perfeitos, com vidas perfeitas e tranquilas durante e pós-gestação. Por consumir isso, a gente acaba criando uma outra visão da maternidade. Quando engravidei, passei a ver conteúdos de mães reais, que também estavam tendo as mesmas experiências que eu e que mostravam os desafios que existem por trás. Isso me inspirou a compartilhar a realidade", revelou a influencer de 22 anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

