Jesus Luz revela motivo do fim do noivado: ‘Um pouco’

Após anunciar o fim do noivado com Camila Stroligo, Jesus Luz abre o jogo sobre o motivo da separação e diz que a ex ainda mora em sua casa

O DJ e modelo Jesus Luz surpreendeu ao contar o motivo do fim do noivado com Camila Stroligo. Os dois se separaram há poucos dias após dois anos de relacionamento.

Ao explicar o que levou ao fim da relação, ele disse ao site Gshow: “ Rotina, convivência, desgates, propósitos de vida… Um pouco de tudo. Ela é uma mulher incrível e eu amo muito ela sem dúvidas ”.

Inclusive, o artista contou que a ex-noiva continua morando em sua casa enquanto não encontra um novo lar após a separação. "A gente é amigo. Tem um clima estranho né, horrível, mas não tem um clima negativo no sentido de mágoa, de ódio, ressentimento. Tem um clima de muita sensibilidade, delicado, enfim. Apesar de eu viajar muito, eu tô esses dias em casa, ela também trabalha muito, então acho que isso vai ajudar também nessa transição. Não quero que ela faça nada correndo, sabe. Acho que a gente tem maturidade suficiente para conseguir ter essa convivência e ela organizar a vida dela", disse ele.

E completou: "Eu falei para ela que se ela precisar contar comigo para qualquer coisa, eu vou estar presente na vida dela. Acho que para sempre. Ao meu ver, assim, eu nunca vou perder o nível de amizade que a gente construiu, desenvolveu, isso é a minha opinião, estou respondendo por mim. O nível de amizade que a gente construiu juntos, de amor que a gente teve um pelo outro, não se apaga com o término do relacionamento, do noivado. Ela nunca vai deixar de ser minha família, entendeu? Eu vou sempre vê-la como uma pessoa que eu amo muito".

Relembre como Jesus Luz anunciou a separação:

O fim do noivado de Jesus Luz e Camila foi anunciado por ele nas redes sociais na quarta-feira, 9. "Pessoal, essa mensagem é para todos que sempre torceram por nós e que merecem essa consideração com carinho e respeito. Eu e Camila estamos nos separando. Não é fácil colocar isso em palavras, porque envolve muito sentimento, muita história e momentos que foram profundamente reais e bonitos. Nos separamos não por falta de amor, mas porque a vida, com suas rotinas, desencontros e exigências, acabou nos afastando. Não houve briga, nem mágoa, apenas a consciência de que nosso relacionamento deixou de funcionar como antes", garantiu.

"Estamos nos despedindo com respeito, maturidade e uma admiração que permanece. E talvez isso torne tudo ainda mais difícil, porque quando não há um motivo forte para o fim, o coração demora mais a aceitar. Peço que torçam pela nossa felicidade, mesmo que agora ela siga por caminhos diferentes. E que nos tratem com o mesmo carinho de sempre, com compreensão e respeito por esse momento tão delicado", encerrou.