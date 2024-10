Casamento de João Gomes e Ary Mirelle: Veja o look do noivo!

João Gomes é fotografado ao chegar no local do seu casamento com Ary Mirelle nesta segunda-feira, 21. Veja o look do noivo

O casamento do cantor João Gomes com a influencer Ary Mirelle aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 21, em Recife. O artista foi fotografado com seu look de noivo logo ao chegar no local do casamento, que é o Castelo de Brennand.

Gomes escolheu um terno em tom de azul escuro, camisa branca e gravata branca. Ele chegou ao local todo sorridente e já posou ao lado de alguns convidados da festa.

Mais cedo, Ary explicou o motivo para ter escolhido o Castelo de Brennand para o local do casamento. A ideia deles era se casarem no litoral, mas eles ficaram encantados pelo Castelo. "Não sonhava em casar na igreja. Nunca tive esse pensamento. Sempre quis muito fazer uma cerimônia na praia, algo mais leve. A decisão de casar na igreja veio agora, bem perto do casamento. Depois de ver esse local e o vestido, acabei mudando de ideia. Vai ser algo diferente do que costumava imaginar, mas do nosso jeitinnho. Tivemos um curto espaço de tempo para organizar tudo, mas será lindo, tenho certeza", disse ela.

O evento contará com cerca de 350 convidados, mas terá um clima intimista. "Escolhemos aqueles que fizeram parte da nossa vida de alguma forma, que sempre estiveram presentes, ajudando e aconselhando, tanto como amigos quando no crescimento do nosso relacionamento. Então, cada um que estará na cerimônia foi escolhido com muito carinho e são muito importantes para nós", afirmou.

João Gomes em seu casamento - Foto: Silvestre / Brazil News