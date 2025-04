Após cirurgia de Nadja Haddad, cirurgião explica como identificar e tratar a diástase abdominal

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Wendell Uguetto esclareceu as principais dúvidas sobre diástase abdominal após caso de Nadja Haddad

A diástase abdominal é uma condição bastante comum entre mulheres que passaram por uma ou mais gestações - e ainda levanta muitas dúvidas. Recentemente, a apresentadora Nadja Haddad revelou que realizou um procedimento cirúrgico no abdômen para fechar a diástase e remover uma hérnia umbilical, sendo que ambas surgiram após a gestação.

Para esclarecer o assunto, a CARAS Brasil conversou com o Dr. Wendell Uguetto, cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, que explicou desde os sinais até os cuidados no pós-operatório.

“A diástase é o afastamento da musculatura reto-abdominal. Ela normalmente acontece na gestação, porque a mulher tem o crescimento intrauterino do feto, e aí, quando essa gestação se encerra, esse afastamento permanece”, disse o profissional, acrescentando que, em alguns casos, esse afastamento é natural e se corrige sozinho. Mas há situações em que o problema é considerado patológico.

“A partir de 3, 3.2 centímetros, ela é considerada patológica. Esse abaulamento da barriga faz com que a coluna continue abaulando junto, então ela faz uma hiperlordose. Você pode ter problemas de coluna, dores lombares, hérnias, pinçamentos. E também perde a força da parede abdominal, o que causa obstipação e alteração estética.”

Entre os sinais mais comuns, Uguetto cita o aspecto físico da barriga como principal indicativo. “O sinal mais comum de uma mulher com diástase é um abaulamento. Quando ela contrai a musculatura, se coloca a mão na linha média e comprime, percebe um afundamento, uma falta de tecido. Ou seja, essa musculatura inexiste nessa região.”, disse o médico.

Embora muitas pacientes relatem desconforto, o cirurgião plástico esclareceu: “A diástase normalmente não dói. A queixa maior é estética, pelo abaulamento. Ela dói quando você tem hérnias associadas. É muito comum ter uma hérnia supraumbilical, umbilical... e aí alguma gordurinha pode herniar. Quando você contrai, esse buraquinho fecha e pode causar dor. Então a dor pode ser decorrente de uma hérnia associada, que é comum - talvez a diástase, não.”

Ainda durante a conversa, Wendell Uguetto respondeu sobre a necessidade de cirurgia em cada caso. “Quando ela tem mais do que 3 centímetros, 3,2 centímetros, ela é considerada patológica. Se a mulher tem queixas — seja de obstipação, dores lombares, queixas ortopédicas — aí está indicada a cirurgia de correção.”. E esse procedimento pode ser feito com a própria incisão da cesárea. “Descolamento da pele e vários pontos aproximando a musculatura. É muito comum a gente corrigir diástases nas cirurgias de abdominoplastia. A diferença é que, na correção da diástase, a gente não tira a pele. Na abdominoplastia, a gente corrige a diástase e retira a pele também.”, esclareceu ele, que ainda explicou que a correção pode ser feita isoladamente ou junto à abdominoplastia.

Cuidados após a cirurgia

Sobre o pós-operatório, o tempo de recuperação exige atenção e paciência. “Peço pelo menos 21 dias para voltar a dirigir, um mês para academia, com atividade física leve, e uma atividade intensa e normal após dois meses. Porque são dados vários pontos nessa região muscular. Se você faz força, principalmente abdominal, essa musculatura pode comprimir e alguns pontos podem romper.”, elencou.

Nos casos em que a cirurgia inclui a retirada de pele, o cuidado precisa ser ainda maior. “Quando faço a abdominoplastia, o paciente fica curvado, em posição de Fowler, por causa da retirada de pele. Quando é só a diástase, sem retirada, a paciente já fica na posição reta, mas com as mesmas restrições físicas iniciais.”

Muitas pacientes também se perguntam se o tipo de parto influencia no surgimento da diástase. “Na verdade, é a gestação que leva à diástase, não o parto. Pode ser normal ou cesárea, isso independe. O que influencia é o tamanho do bebê. Bebês muito grandes ou mulheres que ganharam bastante peso na gestação têm mais tendência a ter diástase. Mas isso é multifatorial: genética, nutrição, tabagismo, musculatura prévia, tudo conta.”, esclareceu o doutor.

E apesar de muitas vezes ser associada à estética, a diástase pode sim comprometer a saúde da mulher. “Pode afetar, sim. Quando é uma grande diástase, você pode ter problema de coluna e problemas de obstipação, por falta da prensa abdominal.”

Mas há formas de prevenir? “Existem alguns tipos de tratamento fisioterápico com uma efetividade relativa e é contestado, há quem advogue que resolve e há quem advogue que não resolva, em que você consegue fazer um exercício de vácuo para fechar essa parede abdominal, mas é uma tentativa. A efetividade vai variar do tipo do paciente.", finalizou o Dr. Wendell Uguetto.

