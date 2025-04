Felipe Velozo não se incomoda com cantadas na internet: 'Queria que na vida real rolasse também!'

Felipe Velozo fala à Revista CARAS sobre autoestima e revela que recebe cantadas nas redes sociais

Felipe Veloso (37) brilhou na cobertura do carnaval Glô na Rua, da TV Globo, considerada um sucesso de audiência e repercussão. Após a maratona da festa popular, ele retomou o trabalho de repórter da emissora em programas matinais como o Encontro, por exemplo. Além do empenho profissional, ele tem sido elogiado pelo público por conta da sua beleza natural.

Em entrevista à Revista CARAS, o também ator abre o jogo sobre autoestima e conta como tudo tem sido diferente nos últimos anos. Ele destaca sua descoberta de conhecimentos e faz uma reflexão sobre como se sentia até pouco tempo atrás.

"Minha autoestima cresceu muito. Como homem preto, a gente não se enxergava nesse ideal de beleza por não ter referências na tela. Por isso, eu trabalho para ocupar esse lugar, para que um menino que se pareça comigo possa se enxergar ali. Na vida real, as pessoas não têm metade da coragem que têm na internet. Acho maravilhoso o flerte. Quem é que não gosta de ser paquerado? Mas queria que na vida real rolasse também!", conta o global, que pe natural de Salvador (BA).

Apesar de fazer sucesso na reportagem, Veloso tem planos para seguir no teatro. O artista abre o coração sobre novos projetos e revela o sonho de seguir passando uma mensagem social através dos seus personagens.

"A meta é retornar ao teatro. É de lá que vim e é de lá que jamais sairei. Tenho um projeto musical, minha roda de samba, a Velozoada, que pode rodar o País. Tenha fé, trabalhe duro e saiba que é possível. Eu sou prova viva disso. Que eu leve uma mensagem de esperança, incentivo e representatividade", conta.

Pai de uma menina, ele revela que a chegada de um fruto o tornou sensível. "Ser pai é o papel a que mais me dedico, procuro sempre evoluir. A chegada de Helena multiplica minha sensibilidade. Se a gente se considera pessoas do bem e estamos reproduzindo isso, colocamos novas pessoas do bem nesse mundo, que levam mensagens de amor e tolerância. É nisso que acredito", finaliza o ator.

VEJA PUBLICAÇÃO DE FELIPE VELOSO: