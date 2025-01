Grandes expectativas! Em entrevista recente, Jakelyne Oliveira revelou como estão os preparativos para seu casamento com o cantor Mariano; saiba mais

Os preparativos para o casamento de Jakelyne Oliveira e Mariano estão a topo vapor! Em entrevista recente ao Portal LeoDias, a modelo compartilhou todos os detalhes do grande dia, que acontecerá no dia 15 de abril de 2025.

Mesmo com a data para subir ao altar se aproximando, Jake garantiu que se sente tranquila. “Está sendo tão gostoso organizar e escolher tudo, estamos literalmente vivendo o processo. Acho que só começarei a contagem regressiva em Abril mesmo”, disse ela.

Na sequência, a ex-Fazenda falou sobre o local da cerimônia, que será realizada na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, interior de São Paulo. “Foi paixão a primeira visita, nos emocionamos muito desde a entrada, o local realmente nos escolheu”, declarou.

“Não será minimalista ao ponto de ser apenas para família, mas será um casamento relativamente pequeno, para família e amigos mais próximos”, prosseguiu a influenciadora, confessando que ainda não decidiu a decoração final, mas deve decidir, junto com o noivo, por algo mais clássico.

Ainda durante o bate-papo, Jakelyne destacou que está admirada com o quanto o cantor está participativo nas decisões. “O Mariano está me surpreendendo muito, normalmente ele é super indeciso, libriano né? Mas os assuntos do casamento, além dele estar junto em todas, ele está decidindo muitas coisas, estou amando”, contou.

E sobre o tão sonhado vestido, a Miss entregou que ele já está sendo confeccionado e foi totalmente personalizado para ela. “Escolhi um vestido mais clássico, romântico, levei algumas ideias para o Lucas Anderi e ele desenhou exatamente o que estava imaginando”, festejou.

“Essa semana fiz a primeira prova, é incrível ver o vestido criando forma e se tornando realidade”, concluiu a influenciadora, acrescentando que os padrinhos já receberam os convites e que ela e o cantor sertanejo dividiram as responsabilidades para escolher quem os acompanhará no altar no grande dia.

Mariano e Jakelyne Oliveira esbanjam beleza durante viagem

Em outubro do ano passado, Jakelyne Oliveira e Mariano aproveitaram alguns dias de descanso em Barra de São Miguel, Alagoas, e chamaram a atenção dos seguidores ao postarem algumas fotos esbanjando beleza.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, os ex-participantes do reality 'A Fazenda 12', da Record TV, aparecem sorridentes enquanto posam perto de uma piscina. Ao fundo é possível ver uma linda paisagem.

Para as fotos, Jakelyne e Mariano optaram por looks estilosos: a modelo surgiu usando uma calça, uma camisa e a parte de cima do biquíni, além dos óculos escuros. Já o cantor, que faz dupla com Munhoz, usou uma bermuda, uma camisa e óculos de sol. "Barra de São Miguel", escreveu a famosa na legenda.

