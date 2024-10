Jakelyne Oliveira impressiona com homenagem no aniversário de Mariano

A modelo Jakelyne Oliveira impressionou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem no aniversário de Mariano

Jakelyne Oliveira usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o noivo, o cantor Mariano. O artista, que faz dupla com Munhoz, completou 38 anos de vida nesta terça-feira, 15.

Para comemorar a data especial, a modelo compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de cliques em que aparece abraçada e dando beijinhos no amado, com quem está junto desde o reality 'A Fazenda 12', e escreveu uma bela mensagem para ele.

"Feliz aniversário para o amor da minha vida. Desde A Fazenda te falava que independentemente de qualquer coisa, você era uma pessoa que eu gostaria de ter na minha vida, porque sempre admirei o homem que você é, por sua honestidade, humildade e seu coração bondoso", começou ela, rasgando elogios para Mariano.

Em seguida, Jakelyne se declarou. "Eu te amo, te admiro e tenho um orgulho gigantesco de você!! Cada momento contigo é um presente, e celebrar mais um ano da sua vida é uma alegria sem fim. Que essa nova fase seja cheia de felicidade, saúde e conquistas, e que possamos realizar todos os nossos sonhos juntos. Você é a minha paz, meu melhor amigo e a pessoa com quem quero viver todos os dias da minha vida. Feliz aniversário, meu amor, eu te amo de todo meu coração @mariano", finalizou.

Vale lembrar que Mariano pediu Jakelyne em casamento durante uma viagem que eles fizeram para as Maldivas no ano passado.

Confira:

Jakelyne Oliveira ostenta corpão sarado em cliques na piscina com Mariano

Recentemente, Jakelyne Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos aproveitando o dia ensolarado ao lado do noivo, o cantor sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a ex-participante do reality A Fazenda 12, da Record TV, aparece exibindo seu corpo sarado ao renovar o bronzeado de biquíni à beira da piscina. "'Que seja infinito tudo aquilo que renova a nossa alma e faz a gente redescobrir e reiniciar a nossa felicidade todos os dias' - Diego Vinícius", escreveu Jakelyne na legenda da publicação. Veja a publicação!