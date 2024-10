Mariano e Jakelyne Oliveira esbanjam beleza durante viagem: 'Perfeitos'

A modelo Jakelyne Oliveira chamou a atenção ao abrir o álbum de fotos de sua viagem com o noivo, o cantor sertanejo Mariano

Jakelyne Oliveirae Mariano estão aproveitando alguns dias de descanso em Barra de São Miguel, Alagoas, e chamaram a atenção dos seguidores ao postarem algumas fotos esbanjando beleza.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, os ex-participantes do reality 'A Fazenda 12', da Record TV, aparecem sorridentes enquanto posam perto de uma piscina. Ao fundo é possível ver uma linda paisagem.

Para as fotos, Jakelyne e Mariano optaram por looks estilosos: a modelo surgiu usando uma calça, uma camisa e a parte de cima do biquíni, além dos óculos escuros. Já o cantor, que faz dupla com Munhoz, usou uma bermuda, uma camisa e óculos de sol. "Barra de São Miguel", escreveu a famosa na legenda.

Os fãs rasgaram elogios ao casal. "Perfeição define esse casal", disse uma seguidora. "O casal mais lindo do Brasil!!! E só minha opinião importa", brincou outra. "Simplesmente perfeitos", falou uma terceira.

Confira:

Jakelyne Oliveira impressiona com homenagem no aniversário de Mariano

No último dia 15, Jakelyne Oliveira usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o noivo, o cantor Mariano. O artista, que faz dupla com Munhoz, completou 38 anos. Para comemorar a data especial, a modelo compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de cliques em que aparece abraçada e dando beijinhos no amado e escreveu uma bela mensagem para ele.

"Feliz aniversário para o amor da minha vida. Desde A Fazenda te falava que independentemente de qualquer coisa, você era uma pessoa que eu gostaria de ter na minha vida, porque sempre admirei o homem que você é, por sua honestidade, humildade e seu coração bondoso. Eu te amo, te admiro e tenho um orgulho gigantesco de você", escreveu em um trecho. Veja a homenagem completa!

