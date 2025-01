Laís Caldas detalha preparativos para o casamento com Gustavo Marsengo

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo estão noivos! E a médica contou como estão os preparativos para a oficialização da união

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo deram um novo passo no relacionamento. Juntos há alguns meses, eles estão noivos! Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou como estão os preparativos para a oficialização da união no civil, que acontece no dia 1 de fevereiro. Já a cerimônia religiosa e a festa devem ocorrer no segundo semestre

"Agora que começamos os preparativos para o nosso casamento. O civil está mais perto, será em São Paulo, e não faremos nada de mais, apenas assinaremos os papéis. Já o religioso e a festa serão no segundo semestre. Vamos decidir a data agora em janeiro", detalhou.

Para o casamento civil, a médica contou que a lista de convidados será restrita apenas aos familiares. Já a cerimônia religiosa e a festa de celebração contarão com um número maior de presentes. "Nós iremos convidar os familiares, amigos e alguns fãs para celebrarmos juntos. E, sim, vamos convidar pessoas da nossa edição do "BBB". Será um dia muito especial para nós, e vamos querer compartilhar tudo".

Antes do casamento, ela ainda pretende realizar alguns procedimentos estéticos. "Vou fazer toxina botulínica, ultrassom microfocado e um pouco de preenchimento com ácido hialurônico no rosto. Nada demais e sem exageros. Prezo por resultados sutis e naturais. Futuramente, após ter filhos, pretendo fazer a mastopexia, que tem como objetivo levantar e remodelar as mamas", explicou.

Por que o casamento foi adiado?

Recentemente, Gustavo Marsengo contou que precisou adiar o casamento. Segundo ele, a ideia inicial era realizar a cerimônia ainda em 2024, mas questões burocráticas acabaram interferindo nos planos. "Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", disse o bacharel em Direito.

