Noivos, Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam se planejam aumentar a família

Vem bebê aí? Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo abriram o jogo e revelaram se o casal possui planos de terem filhos

O casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo estão se preparando para subir ao altar em breve! Os dois, que se conheceram no BBB 22, da TV Globo, e iniciaram o romance dentro do confinamento, marcaram presença no chá revelação do bebê de Brunna Gonçalves e Ludmilla, realizado na terça-feira, 17.

Aproveitando o tema 'filho', o casal abriu o jogo e revelou que possuem planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal LeoDias, Laís e Gustavo não esconderam o quanto desejam construir uma família logo após o casamento.

"Sim, tenho vontade. E se Deus quiser, vai dar certo", declarou a ex-BBB. "Mais de um, se Deus quiser vai dar certo também", brincou Gustavo Marsengo. "Não é o pai que pare, né? Pelo pai pode ter 5, mas é a mulher quem define", acrescentou o noivo de Laís Caldas.

"Se fosse pelo Gustavo a gente ia ter 6, mas eu disse: ‘então você dá um jeito de parir, porque 6 está demais'", se divertiu a médica dermatologista. Apesar do clima de descontração, Gustavo confirmou que deseja ser pai de pelo menos duas crianças: "Não, dois está bom. Um menino e uma menina", finalizou ele.

Vale lembrar que o casamento de Laís Caldas e Gustavo Marsengo estava previsto para acontecer ainda este ano. No entanto, o casal precisou adiar a cerimônia para 2025 devido a questões burocráticas.

"Eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", explicou o ex-BBB em entrevista recente ao podcast 'De Hoje a Oito'.

