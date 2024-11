Nos preparativos para casamento com Laís Caldas, Gustavo Marsengo raspa o cabelo para transplante capilar

Na expectativa para se casar com Laís Caldas, Gustavo Marsengo mostrou mudança radical para realizar cirurgia de transplante capilar: "Mágica"

Os preparativos para o casamento já começaram para Gustavo Marsengo! Nesta terça-feira, 28, o ex-BBB utilizou as redes sociais para compartilhar sobre sua cirurgia de transplante capilar. Em seu perfil oficial no Instagram, o noivo de Laís Caldas mostrou uma mudança significativa que antecedeu o procedimento: ele precisou raspar o cabelo.

No registro, Gustavo surgiu sentado em uma cadeira enquanto vestia um avental. "O que está pensando?", perguntou a cirugiã plástica, dando a entender que se tratava, apenas, de um corte de cabelo. "Tenho visto esses vídeos de visagismo na internet e quero dar uma chance para mim também. Acho que dá para aumentar um pouquinho o volume, disfarçar essas entradas aqui. Bom, faz a sua mágica aí", respondeu o influenciador digital e bacharel em Direito.

Na sequência, ele surpreendeu os seguidores ao surgir com a cabeça raspada e marcada, preparado para a cirurgia, cujo resultado será notado daqui alguns meses.

Fontes próximas ao casal informaram que, com aprovação total da companheira, o noivo está animado com o resultado do procedimento, que promete deixar o cabelo mais volumoso e estiloso para o dia especial.

Com a celebração marcada para 2025, Laís Caldas demonstrou toda a sua parceria ao estar presente durante o procedimento do amado. "Participando um pouco da cirurgia de transplante capilar do meu amor, e aproveitando para atualizar as técnicas", escreveu a médica dermatologista nos stories.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Beats (@gustavo_marsengo)

Gustavo Marsengo se arrependeu de mudança no visual recentemente

Em suas redes sociais, Gustavo Marsengo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Em agosto deste ano, o ex-BBB resolveu tirar toda sua barba, mas parece ter se arrependido do resultado.

Em sua conta no Instagram, Gustavo postou um vídeo do antes e depois. "Perdendo os traços de adolescente", escreveu ele enquanto ainda aparecia barbudo. "Perdendo nada, recuperando", escreveu ao mostrar o resultado. "Que cagada", ainda disse ele aos risos.

Na legenda, o famoso ainda mandou um recado para a noiva Laís Caldas. "Recuperando os traços de adolescente. Calma amor, já já cresce de volta", escreveu. Gustavo e Laís se conheceram durante o Big Brother Brasil 22, da Rede Globo, e começaram a se relacionar ainda dentro do reality show.