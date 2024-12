Noivo de Laís Caldas, o ex-BBB Gustavo Marsengo esclareceu o motivo de adiar o casamento com a médica e revelou a data da celebração no civil

Poxa! Em entrevista recente ao podcast De Hoje a Oito, com Kadu Brandão, o ex-BBB Gustavo Marsengo revelou que o tão esperado casamento com Laís Caldas foi adiado e não acontecerá mais este ano. O casal, que iniciou o relacionamento durante o BBB 22, ficou noivo no Natal do ano passado.

Segundo Gustavo, a ideia inicial era realizar a cerimônia ainda em 2024, mas questões burocráticas acabaram interferindo nos planos. "Eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", disse o bacharel em Direito.

Ainda durante o bate-papo, o influenciador compartilhou que o casamento no civil está previsto para acontecer já no início de 2025. "A gente vai casar em fevereiro. Ficou marcado para o dia 1° de fevereiro no civil. Vai ser só pai, mãe e irmão. Mais para frente a gente faz a festa", detalhou o noivo de Laís.

Gustavo Marsengo raspa o cabelo para transplante capilar

Os preparativos para o casamento já começaram para Gustavo Marsengo! No último dia 28, o ex-BBB utilizou as redes sociais para compartilhar sobre sua cirurgia de transplante capilar. Em seu perfil oficial no Instagram, o noivo de Laís Caldas mostrou uma mudança significativa que antecedeu o procedimento: ele precisou raspar o cabelo.

No registro, Gustavo surgiu sentado em uma cadeira enquanto vestia um avental. "O que está pensando?", perguntou a cirurgiã plástica, Cintia Carvalho, dando a entender que se tratava, apenas, de um corte de cabelo. "Tenho visto esses vídeos de visagismo na internet e quero dar uma chance para mim também. Acho que dá para aumentar um pouquinho o volume, disfarçar essas entradas aqui. Bom, faz a sua mágica aí", respondeu o influenciador digital e bacharel em Direito.

Na sequência, ele surpreendeu os seguidores ao surgir com a cabeça raspada e marcada, preparado para a cirurgia, cujo resultado será notado daqui a alguns meses. Confira os registros!

