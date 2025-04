Vilma faz comentário em post de Eva indo para a Ilha de CARAS

A ex-BBB Vilma reage ao ver a amiga Eva a caminho da Ilha de CARAS: ‘Quando retornar…’

Nesta quinta-feira, 3, a ex-BBB Eva foi passar o dia na Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, e mostrou fotos no avião antes de chegar no destino das celebridades. Com isso, a amiga dela e ex-colega de confinamento, Vilma, fez questão de deixar um comentário no post.

Vilma deixou uma mensagem carinhosa para dizer que quer encontrar Eva após a viagem especial. “Quando retornar, pode deixar que vou fazer uma garrafa inteira de café e um bolinho para te receber, minha amiga! Bom retorno”, afirmou.

Eva já está na Ilha de CARAS para viver experiências únicas junto com a equipe e os convidados da Revista CARAS.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eva Pacheco (@evapachecod)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Eva fala sobre os gêmeos

Na manhã desta segunda-feira, 31, Eva esteve no 'Mais Você', da TV Globo, e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória na competição. Ao longo do bate-papo, a eliminada da semana falou sobre a proximidade com João Pedro e João Gabriel.

De acordo com Eva, sua relação com os irmãos gêmeos acabou mudando após a participação de Renata na 'Vitrine do Seu Fifi'. Na ocasião, o público pediu para que as amigas 'abrissem o olho' em relação aos dois brothers.

"Quando a Renata voltou com algumas informações sobre eles, da gente abrir mais o olho, ter cuidado na hora de confiar, a gente foi devagar. Ninguém virou as costas e falou 'não vou mais jogar com você, não gosto de você', é porque eram informações que não eram tão detalhadas. 'Fujam dos gêmeos', 'eles estão mal aqui fora', mas por quê? O que eles falaram?", refletiu Eva.

"É diferente de você estar aqui e ver o que eles falaram de você. A informação que a gente tinha era 'fuja dos gêmeos', eles tiveram falas que não foram legais, mas a gente não tem como chegar e virar as costas para os meninos, sendo que desde o início do programa a gente estava junto", continuou ela.

Leia também: Eva na Ilha de CARAS: Ex-BBB tira dúvidas da vida pós-confinamento