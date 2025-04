Médica explica doença sem cura de Diego Hypolito, do BBB 25: 'Dificuldade de respirar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica os sintomas do diagnóstico de asma de Diego Hypolito, do BBB 25

Confinado no BBB 25, Diego Hypolito (38) teve um mal-estar na última terça-feira, 1º, após a eliminação de Vilma (68). Após ser atendido, o ginasta explicou que tem asma, uma doença respiratória sem cura, e que tem sentido mais crises e dificuldade para respirar ultimamente.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o diagnóstico de Diego Hypolito consiste em uma doença inflamatória crôncia das vias respiratórias . "Ou seja, dos brônquios, que são os canais por onde o ar passa dentro dos pulmões."

"Quem tem asma tem os brônquios mais sensíveis e, diante de certos estímulos, eles se fecham, dificultando a passagem de ar", completa a especialista. Ela cita a falta de ar, tosse, chiado e sensação de aperto no peito como os principais sintomas da condição.

Leia também: Relacionamento tóxico entre irmãos? Especialista explica com Daniele e Diego Hypolito como exemplos

"No caso do Diego Hypolito, ele já falou que tem asma e, durante uma prova física no Big Brother, acabou passando mal justamente por essa dificuldade de respirar", completa a médica, recordando outro episódio em que o ginasta passou mal.

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Após o Paredão, Diego comemorou sua permanência com os outros colegas de confinamento e deitou no gramado. Pouco tempo depois, ele começou a se sentir mal e foi atendido. Ao retornar para a cozinha, ele explica que está tendo crises de asma e sentindo falta de ar com frequência, assim como quando era criança.

Além da falta de ar, ele relata que também sentiu tontura e palidez. Então, ele foi acompanhado até o Confessionário para receber atendimento e, algum tempo depois, retornou para a casa afirmando já estar se sentindo melhor.

Leia mais em: Diego Hypolito crava paredão com Aline e Maike no BBB 25; entenda

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DIEGO HYPOLITO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: