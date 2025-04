Mauro Mendonça celebra 94 anos em festinha especial ao lado da família

Longe das novelas, o ator Mauro Mendonça fez uma rara aparição ao comemorar o aniversário de 94 anos ao lado de familiares; veja

Dia de comemoração na casa de Mauro Mendonça! O ator, que completou 94 anos de vida na quarta-feira, 2, celebrou a data especial em uma festinha em casa, ao lado da família, no Rio de Janeiro.

O registro raro do momento foi compartilhado nas redes sociais por uma das netas do veterano. Nas imagens, é possível notá-lo sentado em uma cadeira enquanto os demais familiares cantam o famoso 'parabéns para você'.

A atriz Rosamaria Murtinho, esposa de Mauro, também aparece nas filmagens trocando beijos com o companheiro. O artista ainda divertiu os convidados ao fazer graça antes de assoprar a vela do bolo de aniversário. Já nesta quinta-feira, 3, a veterana publicou uma homenagem de aniversário ao marido.

Em seu perfil oficial, a artista, de 92 anos, compartilhou uma foto do casal e aproveitou para se declarar ao amado, destacando a grande importância de Mauro Mendonça em sua vida.

"Cada ano fica mais difícil escrever algo para o Mauro. Ontem ele fez mais um ano de vida e continua sendo minha melhor parte, companheiro, esposo, pai dos meus filhos e meu melhor amigo. É incrível ver os anos que passamos juntos, suas conquistas e o esse amor crescendo cada vez mais. Feliz aniversário, te amo", escreveu Rosamaria Murtinho.

Vale lembrar que Mauro Mendonça está longe das novelas desde 2016, quando fez uma participação na novela 'Êta Mundo Bom', da TV Globo. Rosamaria, por sua vez, fez sua última aparição nas telinhas em 'A Dona do Pedaço', exibida em 2019 na emissora.

Rosamaria Murtinho comemora estar ativa aos 92 anos

Considerada uma das damas da televisão brasileira, Rosamaria Murtinho completou 92 anos em outubro de 2024. A artista celebrou a data com muita disposição e alegria de viver.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa que teve muita sorte na vida, que sente saudade da telinha e comemora estar ativa com trabalhos em filmes. "Apesar de ser invisível para as novelas", ressalta; confira o bate-papo completo com a veterana!

