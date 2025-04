Laís Caldas mostra preparativos para casamento com Gustavo Marsengo

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casaram no civi em fevereiro e agora organizam o casamento religioso para o dia 24 de setembro

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casaram no civil em uma cerimônia intimista em fevereiro e agora organizam o casamento religioso para o dia 24 de setembro. O casal trocará os votos de matrimônio em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nesta quinta-feira, 3, ela compartilhou um spoiler da igreja.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo gravado no local e confessou: "Viemos conhecer a igreja. Gente, eu estou apaixonada por essa igreja. Muito linda!" Enquanto falava, mostrou um spoiler do ambiente ao fundo.

Stories de Laís Caldas - Foto: Reprodução/Instagram

Casamento no civil

Para quem não sabe, Laís Caldas e Gustavo Marsengo se conheceram no BBB 22, da TV Globo. Os dois iniciaram o romance ainda dentro do confinamento e seguiram firmes e fortes após o programa. O casamento, que inicialmente ocorreria em 2024, precisou ser adiado para fevereiro deste ano por questões burocráticas.

Eles se casaram em uma cerimônia intimista no civil no dia 1º de fevereiro deste ano. Os ex-BBBs planejavam uma cerimônia simples no cartório, acompanhados por duas testemunhas, seguidos de um almoço e algumas fotos, mas mudaram de ideia quando trocaram de cerimonialista, que sugeriu fazer algo com a presença dos familiares.

"Ainda bem que a gente escutou e fez essa cerimônia assim em questão de uma semana. A gente organizou tudo, deu tempo e ficou perfeito. Quando a gente viu no sábado (25 de janeiro) foi: 'Meu Deus!'. A gente não tinha noção de como era um casamento no cartório. A gente achou que ia lá, assinar tranquilo, só a gente, mas era lotado. Ainda bem que deu certo!", disseram em entrevista ao Gshow.

Leia também: Laís Caldas encanta com acessórios elegantes no making of de casamento com Gustavo Marsengo