Jade Picon reage após alfinetar fotógrafo: ‘É complicado’

A influencer e atriz Jade Picon se pronuncia após a repercussão de vídeo dela dando resposta afiada para fotógrafo sobre sua vida pessoal

A influencer e atriz Jade Picon se pronunciou sobre a repercussão de sua resposta afiada para um fotógrafo. Nos últimos dias, um vídeo dela conversando com um paparazzo no aeroporto deu o que falar na web. Então, ela reagiu sobre o que foi dito sobre o vídeo.

Tudo começou quando o fotógrafo do perfil Paparazziando Famosos encontrou Jade no aeroporto e perguntou sobre os rumores de affair com o ator André Lamoglia. Ao ouvir a pergunta, ela apenas deu uma risada. Então, ele insistiu em saber se os rumores eram verdade ou se eles eram apenas amigos. Então, ela deu a resposta afiada: “Acho que cada um tem que cuidar da sua própria vida”.

Um tempo depois, Jade conversou com os fãs na porta dos Estúdios Globo e disse que sua resposta foi tirada de contexto. “Acho que foi tirada um pouco de contexto. É complicado quando você está no aeroporto e colocam um celular na sua cara, mas tudo bem”, disse ela, e completou: “É complicado. Eu ainda fui muito educada”.

Assista aos vídeos:

Jade Picon fala sobre rumor de affair com André Lamoglia

Jade super educada e muito linda atendendo fãs na rede globo



Jade super educada e muito linda atendendo fãs na rede globo

André Lamoglia mostra clima de romance com Jade Picon

Recentemente, o ator André Lamoglia surgiu em clima de romance com a atriz Jade Picon. Em uma publicação nas redes sociais, o artista mostrou o momento em que recebeu um beijo da influenciadora. Contudo, a foto foi deletada minutos depois.

Na selfie publicada, os dois aparecem no reflexo de uma janela em um dia ensolarado. Usando um biquíni vermelho, Jade dá um beijo carinhoso na bochecha do ator, que registra o momento com o celular à mostra. Veja o clique!

Dias depois, os atores foram flagrados juntos na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde aproveitaram o dia ensolarado jogando vôlei e se refrescando no mar.

A aproximação entre o astro de Elite, da Netflix, e a ex-protagonista de Travessia, da Globo, em 2023, não é novidade. Os dois surgem em clima de romance. Em 2023, os dois pombinhos foram flagrados em um clima de romance, com o rostinho colado um ao outro, sorrindo bastante e se divertindo durante uma festa.

