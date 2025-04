Graciele Lacerda exibe fotos fofíssimas de sua filha brincando; veja

Curtindo seu apartamento com Zezé Di Camargo em Santa Catarina, Graciele Lacerda exibe novas fotos da filha brincando no local

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou um novo momento da filha deles, Clara Lacerda Camargo, de três meses. Nesta quinta-feira, 03, a influenciadora digital começou o dia exibindo sua rotina com a menina e encantou.

Curtindo o apartamento deles em Itapema, em Santa Catarina, a empresária mostrou a herdeira brincando com seu tapetinho chão. Usando um look rosa e verde, a bebê esbanjou fofura ao surgir se divertindo e até lendo livrinho com a mãe.

"Bom dia", escreveu a famosa ao postar o clique da menina se distraindo. "Leitura do dia", encantou ao exibir Clara segurando um livro.

Ainda nesta quarta-feira, 02, Graciele Lacerda chamou a atenção ao postar fotos na praia com a bebê. Usando biquíni, a influencer fitness chamou a atenção ao revelar um pouco como está seu corpo após três meses do nascimento da filha.

Graciele Lacerda faz tour e mostra detalhes de seu apartamento no litoral

Nesta segunda-feira, 31, a influencer Graciele Lacerda decidiu fazer um tour e mostrar detalhes do apartamento de frente para a praia em Itapema, Santa Cantaria . Em um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a esposa do cantor Zezé Di Camargo mostra o imóvel que vai uma vez por ano com o marido, e agora, com a filha deles, Clara, de três meses.

"Aqui é tão gostoso. Me lembrou Vitória quando a gente andava no calçadão", disse após passear com a filha.

Graciele contou que o imóvel ficou pronto em 2020, mas devido à pandemia, eles só conheceram o local em 2021. Ela, que tem uma residência fixa em São Paulo e uma fazenda em Goiás, continuou: "Ficou pronto em 2020, mas foi no meio de uma pandemia e a gente não conseguiu vir para cá conhecer. A gente só veio conhecer em 2021. E desde então, a gente vem para cá. Mas a gente vem pouco porque o Zezé não para, está sempre trabalhando e nas férias vamos para a fazenda. Mas sempre no período de abril, a gente vem para cá e fica duas semaninhas para curtir. É muito gostoso", disse. Veja o apartamento aqui!