Grávida, Gisele Bündchen deseja realizar casamento intimista com Joaquim Valente, diz site

À espera do primeiro filho com Joaquim Valente, Gisele Bündchen planeja um casamento discreto com o amado; confira mais detalhes

Teremos casamento em breve! Segundo informações da revista In Touch, Gisele Bündchen e o namorado, Joaquim Valente, estão organizando uma celebração para 2025. O casal, que está à espera do primeiro filho - com nascimento previsto para o início do ano - planeja uma cerimônia intimista, apenas para familiares e amigos próximos.

"Eles estão planejando um casamento discreto lá depois que o bebê nascer ", contou uma fonte do veículo. "Ela está totalmente focada no bebê agora, então eles provavelmente farão algo muito pequeno e simples", adiantou a pessoa próxima à modelo e ao professor de jiu-jítsu.

A cerimônia deve acontecer na Costa Rica, onde Gisele se casou com seu primeiro marido, o atleta Tom Brady, com quem teve Benjamin, de 15 anos, e Vivian Lake, de 12. A modelo, que possui uma mansão no litoral do país, pretende levar todos os familiares do Brasil. “A cerimônia será principalmente em português, e ela quer um bolo inspirado em brigadeiro. Ela vai trazer todos os seus familiares próximos do Brasil ”, compartilhou a fonte, acrescentando que Gisele também deseja que Jack, filho de Tom com Bridget Moynahan, esteja presente no grande dia.

"Ela adoraria ter Jack lá também. As crianças [Vivian e Benjamin] adoram Joaquim porque veem o quanto ele deixa a mãe delas feliz. Gisele está se concentrando em manter a si mesma e seus filhos felizes e saudáveis. Foram alguns anos difíceis [após a separação de Tom], mas Joaquim realmente a ajudou a superá-los, e ela está ansiosa pelo futuro deles juntos", finalizou.

Gisele Bündchen se declara em aniversário da filha caçula

No último dia 5, Gisele Bündchen usou as redes sociais para celebrar uma data especial: o aniversário de sua filha, Vivian Lake, fruto do antigo casamento com Tom Brady. A caçula completou 12 anos de idade e recebeu uma declaração emocionante da mamãe coruja.

"Parabéns, meu raio de sol. Você é a melhor filha que uma mãe poderia pedir e eu sou abençoada por ser sua mamãe. Te amo muito", declarou a modelo ao reunir momentos carinhosos ao lado da filha em seu perfil no Instagram.

Além de Vivian Lake, Gisele Bündchen e Tom Brady, que se separaram em 2022, também são pais de Benjamin Rein, de 14 anos. Assim como a irmã, o jovem também vive uma vida discreta e não possui rede social. Suas raras aparições acontecem nos perfis dos pais em datas comemorativas. Veja as publicações de Gisele!