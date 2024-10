Após anúncio da terceira gravidez de Gisele Bündchen, conheça Joaquim Valente: pai do bebê e atual namorado da übermodel

Nesta segunda-feira, 28, foi confirmado que Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho. A modelo brasileira, que já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, de seu antigo casamento com o americano Tom Brady, atualmente namora o brasileiro Joaquim Valente, com quem mantém um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Saiba mais sobre o pai do bebê.

Os rumores sobre o romance entre eles começaram no ano passado, quando a imprensa internacional passou a registrar Gisele e Joaquim juntos em diversas viagens e passeios. A confirmação do namoro veio meses depois, em março deste ano, em uma entrevista ao The New York Times.

"Eles estão namorando desde junho [de 2023]. Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", disse uma fonte à revista People.

Joaquim Valente tem 35 anos de idade e é um instrutor de jiu-jitsu reservado, com perfil fechado nas redes sociais. Ele é um dos proprietários da Valente Brothers, renomada academia de jiu-jitsu na Flórida, EUA.

A ligação da família de Joaquim com o jiu-jitsu começou há mais de 65 anos, quando seus familiares iniciaram a prática com Hélio Gracie, pioneiro da modalidade. Foi justamente essa arte marcial que uniu o casal em 2020, quando Gisele começou a praticar jiu-jitsu.

Segundo uma fonte da People, o relacionamento surgiu aos poucos e Joaquim foi um conforto para Gisele enquanto ela se divorciava de Tom. "Joaquim é um cara legal. Ele tem os pés no chão, é gentil e inspirador. Gisele hesitou em namorar após o divórcio. Tem sido muito natural para ela namorar Joaquim.", contou.

Ainda de acordo com a mesma fonte, ela "adora que ele seja brasileiro" como ela. "Eles vêm de origens semelhantes. Os dois deixaram o Brasil muito jovens. Ambos criaram vidas incríveis nos EUA. Ambos amam Miami, mas também gostam de viajar. Ambos gostam de uma vida saudável. Gisele está em um ótimo espaço. Ela está feliz e aproveitando muito a vida. Joaquim é perfeito para ela", garantiu.

Confira uma aula de Gisele e Joaquim:

Tava lendo a notícia sobre a gravidez de Gisele Bündchen e lembrei quando ela postou esse vídeo no instagram treinando com o lutador de jiu-jitsu, Joaquim Valente, que acabou se tornando namorado e futuro pai do terceiro filho dela. Que esse baby venha com muita saúde! pic.twitter.com/Mv9jVWWmAX — Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) October 28, 2024

A gravidez de Gisele Bündchen

A übermodel Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho! Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do casamento anterior com Tom Brady, a famosa está à espera do primeiro filho com seu namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

"Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", disse uma fonte próxima à revista People.

Em contato com a Quem, a assessoria de Gisele confirmou a informação. "Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada", disse.

