Celebrando os 12 anos de sua filha mais nova com Tom Brady, a modelo Gisele Bündchen usou as redes sociais para se declarar à pequena

Nesta quinta-feira, 5, Gisele Bündchen usou as redes sociais para celebrar uma data especial: o aniversário de sua filha, Vivian Lake, fruto do antigo casamento com Tom Brady. A caçula está completando 12 anos de idade e recebeu uma declaração emocionante da mamãe coruja.

"Parabéns, meu raio de sol. Você é a melhor filha que uma mãe poderia pedir e eu sou abençoada por ser sua mamãe. Te amo muito", declarou a modelo ao reunir momentos carinhosos ao lado da filha em seu perfil no Instagram.

Além de Vivian Lake, Gisele Bündchen e Tom Brady, que se separaram em 2022, também são pais de Benjamin Rein, de 14 anos. Assim como a irmã, o jovem também vive uma vida discreta e não possui rede social. Suas raras aparições acontecem nos perfis dos pais em datas comemorativas.

Vale lembrar que Brady ainda é pai de John Edward Thomas Moynahan, de 17 anos, de sua relação com a atriz Bridget Moynahamv. Gisele, por sua vez, está à espera de seu terceiro filho, fruto de sua união com o atual namorado, o lutador e instrutor de artes marciais Joaquim Valente.

Veja as fotos:

Declaração de Tom Brady

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady compartilhou uma homenagem para lá de especial à filha caçula, Vivian Lake. A menina, fruto de seu antigo casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen, completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 5.

Por meio das redes sociais, Brady publicou uma sequência de fotos inéditas de momentos especiais entre pai e filha e destacou o quanto sente orgulho da herdeira. "Feliz aniversário de 12 anos para minha eterna garotinha. Ver você crescer e correr atrás dos seus sonhos são os momentos de maior orgulho da minha vida", iniciou ele na legenda.

"Seu amor, compaixão e alegria enchem todos os cômodos em que você está e sempre farão seu pai sorrir. Você ilumina minha vida! Aqui está um ótimo dia cheio de todas as risadas e amor que você merece. Eu te amo infinito x infinito!", completou Tom Brady.