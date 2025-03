Quem é o noivo de Franciny Ehlke? Conheça o bilionário Tony Maleh

A influenciadora Franciny Ehlke foi surpreendida pelo noivo, Tony Maleh, com um helicóptero luxuoso; conheça o eleito da famosa

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke ganhou um belo presente do noivo, Tony Maleh. O empresário bilionário surpreendeu a companheira em seu aniversário de 26 anos com um helicóptero de luxo personalizado, com direito a um buquê de flores a esperando dentro da aeronave.

A jovem compartilhou o momento especial em suas redes sociais e, claro, despertou curiosidade do público sobre o amado. Que tal saber um pouco mais sobre o noivo de Franciny Ehlke?

O empresário Antoine Maleh, mais conhecido como Tony, tem 36 anos e trabalha com investimentos nos setores de saúde e tecnologia. Seu atual faturamento é estimado em R$ 1,6 bilhão. De acordo com o 'Extra', ele é fundador de 62 empresas.

Diferente de Franciny, que já soma mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais, Tony é discreto e costuma realizar raras publicações em seu perfil. No entanto, esta não é a primeira vez que ele lida com a fama, uma vez que é filho de Ana Elisa Flores, coroada Miss Brasil em 1984.

Juntos desde novembro de 2024, Franciny Ehlke e Tony Maleh assumiram publicamente o namoro no início deste ano. O rapaz ainda é pai de um menino de 3 anos, fruto de um casamento anterior.

O noivado de Franciny Ehlke

Em fevereiro deste ano, Franciny Ehlke foi pedida em casamento por seu sócio, o bilionário Tony Maleh. Por meio das redes sociais, ela anunciou o noivado e exibiu um deslumbrante anel de diamante.

Na publicação, Franciny compartilhou a emoção do momento, escrevendo: "Eu disse... sim. O 'sim' mais certo da minha vida, ao seu lado". Nos comentários da publicação, Tony, seu noivo, se declarou com uma mensagem carinhosa.

"Ao seu lado, tudo fica mais leve, divertido e fácil. Eu não fazia ideia do que era amar até te conhecer. Obrigado por ser minha companheira e melhor amiga. Te amo", escreveu o empresário.

