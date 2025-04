Fabiana Justus cancela viagem para Paris e revela o motivo: 'Insegura'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus revelou que cancelou uma viagem para Paris, na França, e contou o motivo da decisão

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 2, a empresária contou que decidiu cancelar uma viagem para Paris, na França, por motivos de saúde.

"Deitei aqui e percebi que nem comentei com vocês que cancelei uma viagem que eu ia fazer agora para Paris. Hoje eu estaria embarcando para lá. Preferi cancelar para me cuidar por aqui, me senti insegura de sair de perto dos meus médicos nesse momento. E é isso. Faz parte da vida. Fazermos planos, cancelarmos planos. Uma das muitas coisas que aprendi durante todo o processo", disse ela.

Fabiana foi diagnosticada com leucemia no início do ano passado, passou por um transplante de medula e atualmente faz um tratamento de manutenção.

Conversa difícil

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus abriu o coração ao recordar uma das fases mais difíceis de sua vida. Em janeiro de 2024, ela recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda e, em março do mesmo, realizou o transplante de medula óssea - que foi um sucesso.

Agora, cerca de um ano após receber a notícia, Fabiana se emocionou ao contar como foi sua conversa com as filhas gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos atualmente, sobre seu quadro de saúde. Em entrevista ao Famosos Conselhos, ela revelou que não foi fácil explicar sua internação para as crianças.

"Aquele dia foi muito, muito triste porque as meninas chegaram e eu tive que contar para elas, entendeu? Contei que eu ia ficar 30 dias [internada], eu achava. Acabei ficando 40. E aí elas, tadinhas... Nessa idade você nem entende muito o que é tempo. E elas falaram para mim: 'não'", relembrou Fabiana. Na época, as meninas tinham quatro anos.

"Acho que foi a cena mais triste que você pode imaginar, porque as duas entraram em desespero, porque elas não entendiam por que eu tinha que ficar no hospital. E eu falava: 'os médicos falaram que a mamãe tem que ficar e tal'. A gente tentou explicar para elas de um jeito que elas fossem entender. A gente tentou deixar de uma forma lúdica", completou ela.

Vale lembrar que além de Chiara e Sienna, Fabiana Justus também é mãe do pequeno Luigi, de um ano. Os três são frutos de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona.

