O futebolista Neymar Jr. responde às críticas que tem recebido em sua vida pessoal e profissional e diz que a sua felicidade "incomoda demais"

O jogador de futebol Neymar Jr., de 33 anos, decidiu rebater os rumores de que teria traído a influencer Bruna Biancardi , mãe de sua filha Mavie, e às críticas negativas sobre a sua performance no Santos . Nesta quarta-feira, 2, o atleta, então, afirmou que sua felicidade "incomoda demais".

Em uma série de imagens publicadas no story de seu perfil no Instagram, o atacante do Peixe anunciou que está "trabalhando em silêncio' para melhorar seu desempenho" . A fala pode ser uma alfinetada ao ex-jogador Neto, que detonou Neymar.

"A felicidade incomoda demais", começou, com um clique sorrindo durante um aquecimento em campo. "Sigo me recuperando, trabalhando". Em seguida, publicou uma frase motivacional: "Trabalhe duro e em silêncio para que seu sucesso possa fazer barulho".

O que aconteceu?

​Neymar sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a partida contra o RB Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 2 de março. Na ocasião, ele foi diagnosticado com um edema na região posterior da coxa esquerda, o que o afastou dos gramados desde então.

Polêmica de traição

Em março também surgiram rumores de uma nova traição de Neymar à sua parceira, Bruna Biancardi, que está esperando a segunda filha do casal, Mel. A criadora de conteúdo adulto Any Awuada afirmou ter tido relações com o atleta durante uma festa particular em uma chácara no interior de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Leia também: Em fase de recuperação, Neymar Jr. exibe rotina de treinos na academia