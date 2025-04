Filhos de Fabiula Nascimento e Emílio Dantas roubam a cena em passeio. Veja!

Fabiula Nascimento e Emílio Dantas aproveitaram o tempo livre para passear com os filhos gêmeos Roque e Raul, e os pequenos roubaram a cena

Nesta quarta-feira, 2, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas aproveitaram o tempo livre para curtir a companhia dos filhos gêmeos Roque e Raul, de três anos.

A família foi fotografada em um shopping localizado no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. O casal de artistas não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Mas quem roubou mesmo a cena foram os pequenos. Roque e Raul estavam usando a mesma roupa, uma camiseta branca com bermuda vermelha, e esbanjaram fofura ao exibir os seus cabelos cacheados na frente das câmeras.

Emílio Dantas está confirmado no elenco de Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos, série que deve estrear na Max ainda este ano. Já Fabiula Nascimeno estará em Dias Perfeitos, futura série do Globoplay.

Amor

Fabiula Nascimento chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em clima de romance com o marido, o ator Emílio Dantas.

Na foto publicada no feed do Instagram na segunda-feira, 28, a atriz e o amado aparecem agarradinhos e dando um beijo apaixonado. Ao dividir o momento especial, Fabiula se declarou para o amado. "Meu amorzão", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para o casal. "Coisa linda", disse uma internauta "Amo os dois", escreveu outro. "Lindos, gostosos e cheirosos (sim, eu sei que vocês são cheirosos)", brincou uma seguidora. "Meu casal favorito. Amo vocês", falou outra. "Lindezas demais", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Fabiula Nascimento e Emílio Dantas são pais dos gêmeos Roque e Raul, que completaram três anos recentemente. Para comemorar a data especial, os papais organizaram uma festa com o tem do desenho Patrulha Canina. No Instagram, a atriz mostrou os detalhes da comemoração e se derreteu. "Os amô da minha vida no auge da alegria!!! Feliz aniversário, meus filhos. Valeu Patrulha Canina!", escreveu a famosa.

