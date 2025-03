Influencer Franciny Ehlke ganha presente de luxo do noivo bilionário

A influenciadora digital Franciny Ehlke ficou surpresa ao ganhar um helicóptero de presente de aniversário do noivo bilionário

A influenciadora digital Franciny Ehlke ganhou um presentão em seu aniversário. A jovem contou que o noivo bilionário, Tony Maleh, deu um helicóptero para ela.

O presente luxuoso foi entregue nesta semana e ela ficou encantada ao chegar no local e se deparar com um helicóptero com seu nome estampado, um laço vermelho e um buquê de rosas. Nas redes sociais, ela mostrou sua reação ao receber o presente e posou ao lado do amado ao celebrar o momento especial.

"Achei que eu já tinha ganhado meu presente de aniversário semana passada, hoje o Momô vem com essa. Não tenho legenda para esse post, e nem palavras para agradecer… só sei que agora eu tenho um HELICÓPTERO e vou sair voando por aí!!! TE AMO MEU AMOR", disse ela na legenda.

Pedido de noivado

Que casal! A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke, de 25 anos, foi pedida em casamento por seu sócio, o bilionário Tony Maleh, de 36 anos. No último domingo (16), ela anunciou o noivado em suas redes sociais, exibindo um deslumbrante anel de diamante.

Na publicação, Franciny compartilhou a emoção do momento, escrevendo: “Eu disse... sim. O 'sim' mais certo da minha vida, ao seu lado." Nos comentários da publicação, Tony, seu noivo, se declarou com uma mensagem carinhosa: "Ao seu lado, tudo fica mais leve, divertido e fácil. Eu não fazia ideia do que era amar até te conhecer. Obrigado por ser minha companheira e melhor amiga. Te amo."

O casal está junto desde novembro, mas tornou o relacionamento público apenas em janeiro. Em suas redes sociais, Franciny revelou que eles se conheceram em junho do ano passado, quando buscava novos projetos e sua assessoria entrou em contato com Tony, que poderia ser um possível investidor. Foi a influenciadora quem tomou a iniciativa no relacionamento, após superar o receio de se envolver com alguém do ambiente de trabalho. Atualmente, os dois moram juntos em São Paulo, após Franciny se mudar de Curitiba.

Apesar de Franciny receber muitos comentários negativos sobre seu relacionamento e uma brincadeira que Tony fez durante uma viagem, a empresária esclareceu em seu vídeo: “Eu só quero que vocês saibam que eu estou muito feliz e blindada. Eu tô vivendo uma fase muito bonita da minha vida. É tão bonita a nossa história e foi tão natural tudo".

