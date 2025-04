Eliminada, Vilma diz o que faria de diferente se voltasse ao BBB 25

Última eliminada do BBB 25, Vilma conta o que faria de diferente se voltasse ao reality show e se iria se reconciliar com Vinícius; confira!

Vilma, última eliminada do BBB 25, participou do programa Mesacast BBB desta quarta-feira, 2, e respondeu o que faria de diferente caso votasse ao reality show da TV Globo. Além disso, ela revelou se iria se revolver com Vinícius, com quem teve alguns embates na casa.

"A senhora teria feito o que de diferente?", questionou a apresentadora Giovanna Pitel, que participou do BBB 24. "Não ia mais no Vinícius", respondeu ela aos risos.

A mãe de Diogo Almeida foi eliminada do BBB 25 após enfrentar Vinícius e Diego Hypolito no paredão. Ao longo do confinamento, ela teve alguns embates contra o baiano e o acusou de chamá-la de 'velha sonsa'.

A jornalista Foquinha, convidada do programa, quis saber se Vilma tentaria se resolver com o brother. "Não quero, não. Já falei o que tinha que falar, ele já falou para mim o que tinha que falar, acabou, acabou", disparou a estudante de Nutrição, que ainda afirmou que Vinícius não deveria estar no Top 10 do reality show. "Porque a treta foi com ele, meu embate. Coloquei ele no paredão, mas ele não saiu, quem saiu fui eu", comentou.

Vilma analisa embates com brother rival

Na manhã desta terça-feira, 2, Vilma esteve no 'Mais Você', da TV Globo, e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória na competição. Ao longo do bate-papo, a eliminada da semana falou sobre os embates com Vinicius, um de seus maiores rivais no jogo.

O conflito entre os dois aumentou ainda mais na última semana, logo após Vilma acusar o brother de tê-la chamado de 'velha sonsa'. A ex-sister ainda teve a oportunidade de rever a cena em que Vinicius supostamente teria se referido a ela dessa forma. "Demora para raciocinar, para resolver… e velha, só poderia ser comigo. O Diogo não é velho. Ele tentou dar uma disfarçada ali porque é malandro. Ele tem estratégia, ele não é mole não", declarou. Saiba mais!

