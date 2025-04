Influencer revela que filho de um ano e meio morreu após espelho cair nele

A influencer norte-americana Lindsay Dewey perdeu o filho caçula Reed, de um ano e 10 meses, e faz alerta aos pais sobre o acidente doméstico

A influencer norte-americana Lindsay Dewey, que compartilha conteúdos sobre maternidade, revelou que o filho caçula, Reed, de um ano e 10 meses morreu em um acidente doméstico . Nas redes, ela contou que o menino ficou em coma e teve morte cerebral após um espelho solto cair sobre ele , dentro de casa, e decidiu alertar os pais.

O que aconteceu?

Lindsay e o marido, Eric, vivem em Idaho, Estados Unidos. Ela estava em casa quando o acidente aconteceu, no final de fevereiro. "Nunca em um milhão de anos pensamos que nosso espelho tiraria a vida de um de nossos filhos. Para encurtar a história, aparentemente Reed estava com uma de suas tigelas de ventosa e a prendeu no espelho", contou.

A influencer acredita que o menino tentava descolar a tigela do espelho e o movimento fez com que o espelho caísse em cima dele, que era o caçula dos três filhos do casal. O modelo de espelho foi eito para ficar em pé, encostado na parede. Lindsay contou que a família tomava todas as precauções com os filhos, com protetores em quinas, câmeras e outros itens de segurança.

Quando o espelho caiu, ela tirou o filho do local. "Eu estava tão confusa sobre como tudo aconteceu... Não tinha como nossos filhos serem fortes o suficiente para mover o espelho, muito menos puxá-lo para baixo em cima deles", relatou.

"E nós sabíamos disso, então, não tinha urgência de fixá-lo. Parecia impossível que o espelho simplesmente cairia aleatoriamente sem motivo, considerando sua localização e peso. Mas, quando eu o peguei e o encostei de volta na parede, notei que a tigela estava presa a ele... Eu descobri exatamente como aconteceu", explicou.

Reed não teve qualquer corte, mas machucou a cabeça. Socorrido por paramédicos, ele foi levado ao o hospital, e entrou em coma devido aos ferimentos, com resposta pupilar limitada, autonomia respiratória e funcionalidade cerebral devido ao inchaço limitadas.

"No segundo em que o levantei, olhei para ele para ver se estava bem e ele estava deitado lá, de olhos abertos, mas não chorando, e me senti aliviada, pensando que ele devia estar bem, apenas em choque ou algo assim”, disse.

“Com base em como ele estava agindo, eu imediatamente soube que algo estava muito errado e que era sério, mas nunca esperamos que fosse tão sério que ele não sobreviveria. O espelho atingiu sua cabeça da maneira mais precisa e fraturou seu crânio - obviamente causando uma lesão traumática grave", lamentou. Dias depois, foi constatada a morte cerebral de Reed; a família autorizou a doação dos órgãos da criança para cinco receptores.

"Mesmo que ele não tenha sido salvo, ele está salvando vidas. O pior dia de nossas vidas se tornou o melhor dia de outra pessoa e, por isso, serei eternamente grata ao nosso pequeno herói bebê. Você é o milagre de alguém, Reed", escreveu. "Mesmo que isso não seja justo em todos os níveis, estamos muito orgulhosos de você, bebê", afirmou.

Alerta

Lindsay disse que ela e Eric decidiram compartilhar a morte do filho como forma de alertar outros pais. “Você não tem ideia de como seria fácil manter isso para nós mesmos e proteger nossos corações de uma potencial reação negativa, especialmente de estranhos”, admitiu. “Mas eu realmente não conseguia mais esconder isso de outros pais. Mas, na verdade, compartilhei isso apenas para fins de conscientização (...) Mudamos de ideia e estou feliz. Isso pode salvar outra criança e faz toda a reação negativa [das redes] valer a pena”, completou.

