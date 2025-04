Linn da Quebrada agradece carinho dos fãs após internação

Em suas redes sociais, Linn da Quebrada fez questão de agradecer o carinho dos fãs após ter sido internada para cuidar de sua saúde mental

Nesta quarta-feira, 2, Linn da Quebrada surgiu em suas redes sociais pela primeira vez após a notícia de que ela teria sido internada para tratar problemas relacionados à sua sáude mental.

A famosa não mostrou o rosto e comentou apenas sobre um livro que está lendo no momento. No entanto, Linn fez questão de agradecer o carinho dos fãs nesse momento.

"Primeiramente eu quero agradecer e dizer que eu estou extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho, e com a enxurrada de amor que vocês têm deixado pelas mensagens e comentários", disse ela.

Especialista avalia internação de Linn da Quebrada

[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sobre saúde mental. Se você precisar de ajuda para lidar com problemas psicológicos, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida no telefone 188]

Linn da Quebrada foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar a saúde mental. A informação foi confirmada pela equipe da artista em uma nota oficial publicada nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira avalia o quadro da ex-BBB e fala sobre saúde mental.

A equipe da cantora Linn da Quebrada comunicou que ela está passando por momentos que exigem atenção em relação à saúde mental, o que teria levado a atriz a um abuso de substâncias: "Recentemente, ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão", informaram.

Segundo a psicóloga Leticia de Oliveira, é frequente casos de pacientes que relatam abuso de substâncias apresentarem sintomas depressivos. A especialista esclarece qual a relação deste diagnóstico com a dependência química.

"E o uso e o abuso de drogas, ele leva à depressão. Antes vem a depressão. Porque esse vazio existencial, esta falta de propósito, tristeza e angústia, ela leva muitas pessoas a quererem se anestesiar [com estas substâncias]", explica.

Leticia de Oliveira menciona que alguns pacientes utilizam das substâncias para aliviarem esta sensação de vazio, que pode ser provocada pela depressão:"É um ciclo muito nocivo, infelizmente, muito comum, onde a pessoa quer sentir um alívio imediato, mas é um alívio que sai caro".

Diante desse cenário, a especialista avalia que a internação da cantora foi muito adequada para o momento de desafios que ela está vivendo. A psicóloga Leticia de Oliveira reforça a importância dos cuidados com a saúde mental.

