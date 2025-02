Qual o valor do anel luxuoso de noivado de Franciny Ehlke? Saiba detalhes

Uau! Após a influenciadora Franciny Ehlke exibir seu anel luxuoso de noivado, veja detalhes sobre o valor do acessório de luxo

No último domingo, 16, Franciny Ehlke surpreendeu os seguidores ao anunciar seu noivado com Tony Maleh, após três meses de relacionamento. A novidade rapidamente gerou curiosidade entre os fãs, especialmente sobre o luxuoso anel de noivado que a influenciadora recebeu do bilionário.

De acordo com a revista Quem, a joia escolhida por Tony é um anel de ouro branco 9k, com um diamante central de 0.3 quilates e mais 35 pedras de brilhante incrustadas no aro. O acessório, da marca Glamira, está avaliado em R$5,1 milhões.

Pedido de noivado

Que casal! A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke, de 25 anos, foi pedida em casamento por seu sócio, o bilionário Tony Maleh, de 36 anos. No último domingo (16), ela anunciou o noivado em suas redes sociais, exibindo um deslumbrante anel de diamante.

Na publicação, Franciny compartilhou a emoção do momento, escrevendo: “Eu disse... sim. O 'sim' mais certo da minha vida, ao seu lado." Nos comentários da publicação, Tony, seu noivo, se declarou com uma mensagem carinhosa: "Ao seu lado, tudo fica mais leve, divertido e fácil. Eu não fazia ideia do que era amar até te conhecer. Obrigado por ser minha companheira e melhor amiga. Te amo."

O casal está junto desde novembro, mas tornou o relacionamento público apenas em janeiro. Em suas redes sociais, Franciny revelou que eles se conheceram em junho do ano passado, quando buscava novos projetos e sua assessoria entrou em contato com Tony, que poderia ser um possível investidor. Foi a influenciadora quem tomou a iniciativa no relacionamento, após superar o receio de se envolver com alguém do ambiente de trabalho. Atualmente, os dois moram juntos em São Paulo, após Franciny se mudar de Curitiba.

Apesar de Franciny receber muitos comentários negativos sobre seu relacionamento e uma brincadeira que Tony fez durante uma viagem, a empresária esclareceu em seu vídeo: “Eu só quero que vocês saibam que eu estou muito feliz e blindada. Eu tô vivendo uma fase muito bonita da minha vida. É tão bonita a nossa história e foi tão natural tudo".

