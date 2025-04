BBB 25: Renata expõe chateação com brother: 'Quero nem ficar perto'

"Tudo eu tenho que entender", disparou Renata ao desabafar com Maike sobre algumas situações envolvendo um aliado do jogo

Na noite desta quarta-feira, 2, Renatadecidiu desabar com Maike sobre os últimos acontecimentos no BBB 25. A bailarina expôs ao colega de confinamento que está chateada com João Pedro.

"Estou chateada. Essas coisas que o João Pedro fala, ficam impregnadas. Tem hora que enche minha paciência. Quero nem ficar perto", confessou a sister.

Em seguida, a cearense citou algumas atitudes do brother que a incomodaram ao longo do jogo. "E tudo eu tenho que entender. Tudo deles eu tenho que entender. 'Ah, porque eles estão brincando'. Mas eles não pensam nas coisas que eles vão falar. Eu fico de saco cheio", disparou;

"Não sei que aliado é esse. Ele fala mal de mim, fala mal da Eva. Estou cansada de tentar entender. Toda hora a gente vai, aconselha, porque eles são imaturos. Sim, mas vai ficar nessa toda hora, é? Por isso que eu nem fui para lá", completou Renata. Maike ouviu o desabafo da sister em silêncio.

Renata teme culpa em eliminação de Vilma

A eliminação de Vilma do BBB 25 mexeu bastante com alguns brothers do reality show. Durante a madrugada desta quarta-feira, 2, Renata fez um breve desabafo com outros aliados de jogo a respeito da saída da sister.

Em conversa com João Pedro, João Gabriel e Maike, a bailarina revelou que teme ser culpada pelo resultado do 12º paredão. De acordo com Renata, seu maior medo é ter repassado informações obtidas na 'Vitrine do Seu Fifi' de forma errada para Vilma. "Eu estava falando pro Maike... Vai que a pessoa que falou disse sem dizer a palavra certa, e eu passei o recado errado (...)", desabafou. Saiba mais!

